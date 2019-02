A turisztikai cég légitársaságának színeire festett Jumbo néhány hónap múlva már látogatható lesz. A különleges "utazást" videón örökítették meg, csakúgy, mint azt, hogy az egyik pihenő alkalmával egy helyi lakos szomszédja lett a gép - írta az airportal.hu.

A vontatás február 9-én kezdődött, a különleges művelet összességében több napig tartott az Aerotelegraph helyszíni beszámolója szerint.

A harminc éves Jumbo a Schiphol melletti Corendon Village szálloda attrakciója lesz. A turisztikai konszern légitársaságának színeibe öltöztetett, 1989-es gyártású gépet a KLM-től vették meg tavaly. A Rómában elvégzett átfestés után decemberben visszarepülték Amszterdamba, ahol azóta kiszerelték a hajtóműveit és az értékesíthető részegységeit.

Majd hosszas előkészítés után, a Mammoet nevű, különleges szállításokat végző cég közreműködésével a gépet néhány napja a 18C/36C jelű, úgynevezett Zwanenburgbaan futópálya vonalában a reptér területén lévő földekre vitték.

A pihenő után aztán a 747-est a több mint 200 tonnás és 1000 lóerős motorral felszerelt, 192 kerékkel rendelkező szállítójárművel az A9-es autópályát keresztezve átvontatták a túloldali mezőre

- ez volt talán az egész művelet leglátványosabb része.

Turistáknak érdekes lehet, hogy a kiszuperált Jumbo pedig nem csak a hotel vendégeinek, hanem bárki számára nyitva áll majd. A következő hónapokban kiállítást rendeznek be a fedélzetén, amely a légiközlekedésnek és a típusnak is emléket állít, de élményrészleg is lesz benne, ahol a repülést tapasztalhatják meg a látogatók.

Nyitókép: Facebook/Corendon Vliegvakanties