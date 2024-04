Halált okozott a szalmonellás hús – a magyar kormány is azonnal lépett

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) figyelmeztetett arra, hogy van egy olyan kifogásolható szállítmány, amely megbetegedéseket okozott az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban. A hírek szerint

23 ember lett beteg, közülük hatan vérmérgezést kaptak, és egy ember az Egyesült Királyságban meg is halt.

Egyelőre nem ismert, hogy pontosan milyen háttere van a történteknek, mekkora volt a fertőzött szállítmány, vagy hogy lehetnek-e még további esetek.

Ilyen problémák esetén az Európai Unióban beindul egy riasztási rendszer. Minden tagállamot értesítenek arról, hogy melyik volt a kifogásolható tétel, aminek ismeretében az érintett országok igyekszenek mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt minél előbb kivonják a forgalomból és ne jusson el a vásárlókhoz – magyarázta az InfoRádióban Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője.

Kiemelte: hivatalosan nem kerülhetett hazánkba ilyen szállítmány, hiszen Magyarország egy rendeletben szabályozta, milyen termékeket tilos behozni Ukrajnából. Utóbbiak között szerepelnek gabonafélék, különböző élelmiszerek, tojás, csirkehús, sertéshús is. A cukor, majd a méz egy-egy rendeletmódosítással utóbb kikerült a listából, ami egyébként a méhészek között nagy felháborodást is keltett – jegyezte meg.

„Ám egyes, meg nem erősített hírek szerint – a problémára szakmai szervezetek is figyelmeztetnek – elő-előfordulhat az EU-ban, hogy beérkeznek harmadik országból, például Ukrajnából különböző termékek, így akár baromfihús is, és ezt átcsomagolják, esetleg át is darabolják, és így – jogilag persze kifogásolható módon – már európai uniós csirkehúsként érkezik be Magyarországra. Egyes hírek szerint ehhez hozzájárul, hogy az ukrán baromfinak nagyon jelentős árelőnye van az európai uniós baromfihoz képest, és ez az ügyeskedőket is csábítja. Egyelőre nincs arról szó, hogy Magyarországon lenne ilyen, de kizárni nem lehet” – fogalmazott a szakember.

Úgy vélte,

minden bizonnyal az ügyeskedésekre figyelemmel jelentette be Nagy István agrárminiszter a Kormányinfón, hogy azon mezőgazdasági termékekre, amelyeket tilos behozni Ukrajnából, teljes körű bejelentési kötelezettséget ír elő a kormány.

Braunmüller Lajos emlékeztetett: a vonatkozó rendelet csütörtök éjjel már meg is jelent a Magyar Közlönyben, részletesen szabályozva, hogy mit kell tenniük az importőröknek.

„Legkésőbb a behozatalt megelőző 24 órán belül be kell jelenteni ezeket a szállítmányokat, de 25 kilogramm vagy 25 liter alatt be lehet hozni magánszemélyként bármit. Az adatokat a Nébih összesíti, de hozzáfér a rendőrség és az adóhatóság is. Ezeket ellenőrizni is fogják, tehát a fuvarlevéllel együtt kell vinnie a fuvarozónak a vonatkozó dokumentumot” – részletezte az Agrárszektor főszerkesztője. Megjegyezte, így is nagyon nehéz lefülelni egy esetleges átcsomagolást, de az új szabály nagy lépést jelenthet a jó irányba.

A mostani esetekre azért is külön odafigyelnek, mert bár szalmonella-fertőzés előfordulhat a csirkehúsoknál, a baktériumnak több ezerféle változata van. Ezeknek a túlnyomó többsége teljesen veszélytelen az emberre, de van kettő, amelyet nem lehet a fogyasztásba engedni. Bár megfelelő hőkezelés során ezek is megsemmisülnek, akárcsak a veszélytelenebb változatok, de ezt a kockázatot nem vállalhatja az élelmiszer-termékpálya – emelte ki Braunmüller Lajos. Emiatt szigorú uniós szabályok vannak életben: a vágás előtt mintát kell venni az állományból, és ha a két, komoly gondot okozó szalmonella-típus valamelyike benne van az állományban, akkor az nem kerülhet emberi fogyasztásra, tehát már vágásra sem.

„Ilyenfajta vizsgálatok azonban Ukrajnában nincsenek. Az egyes országokban jelentősen eltérő szabályozások élnek. Az Európai Unióé nagyon sok téren messze a legszigorúbb, nem véletlen, hogy az európai élelmiszer talán a legmegbízhatóbbnak tekinthető a világon. A közösség szigorú szabályozása elérte azt, hogy

ettől a két típustól mentesek az európai állományok, de ezt nem lehet garantálni harmadik országokból érkező baromfihús esetében”

– mutatott rá a szakember.

Jelenleg Ukrajnából a statisztikai adatok szerint hozzávetőleg 200 ezer tonna baromfihús érkezik az Európai Unióba. Ez nagyon jelentős mennyiség, amelybe már „becsúszhat hiba”, ami a mostani esetek tanúsága szerint akár emberéletbe is kerülhet – jegyezte meg Braunmüller Lajos.