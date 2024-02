Novák Katalin: minden kegyelmi döntés természeténél fogva megosztó

Novák Katalin köztársasági elnök kedden megbeszélést folytatott Vahagn Hacsaturjánnal, az Örmény Köztársaság elnökével Budapesten. A megbeszélés témája volt a béke kérdése a világban, a magyar humanitárius segítségnyújtás Örményországnak, demográfiai problémák, a kétoldalú kapcsolatok fontossága, a kisebbségek helyzete, valamint Örményország európai perspektívája – közölte sajtótájékoztatóján az államfő.

Novák Katalin emlékeztetett: Örményország és Magyarország között a diplomáciai kapcsolatok 2022 végén indultak újra, s a rendszerváltozás óta második alkalommal látogatott örmény elnök Magyarországra. A köztársasági elnök az orosz-ukrán és a Közel-Keleten zajló háborúval kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a végső cél a béke elérése, a tűzszünet és a béketárgyalások, majd a hosszútávú béke megvalósítása.

Novák Katalin elmondta: fontos összekötő kapocs a két nemzet között a Magyarországon élő örmény kisebbség, amely 2011 és 2023 között 2 milliárd forint támogatásban részesült. Az itt élő örmény kisebbség erősödik, fejlődik, érvényesíhetik jogaikat, létszámuk 2011-hez képest 18 százalékkal nőtt. Kitért arra is: a kereskedelmi kapcsolatokban is látható pozitív előrelépés, 20 év alatt a kereskedelmi forgalom tizenegyszeresére, 29 millió dollárra emelkedett.

Kérdésre válaszolva kifejtette: Svédország NATO-csatlakozásának mielőbbi ratifikációja mellett áll, s állt korábban is. Novák Katalin elmondta, hogy tegnap telefonon egyeztetett Ulf Christersson svéd miniszterelnökkel, és megerősítette a Magyarországra szóló meghívását. "Arra bátorítottam, hogy jöjjön el mielőbb Magyarországra, hogy tudjunk beszélni, hogy tudjanak a miniszterelnökkel is beszélni, és mutassa azt a szándékot is, hogy nekik is mennyire fontos a magyar képviselők meggyőzése."

A K.Imre ügyében született elnöki kegyelmet érintő újságírói kérdésre azt mondta: három gyermek édesanyjaként is a magyar családok és a gyerekek mellett áll. Hangsúlyozta, hogy undorodik a pedofíliától, és az egyik leggusztustalanabb, legsúlyosabb bűncselekménynek tartja. "Elnökségem alatt nem volt, és nem is lesz kegyelem a pedofiloknak, ez így volt ebben az esetben is. A pedofilok elleni szigorú fellépésnek, a pedofilok nyilvántartásának a bevezetésének én voltam az egyik leghangosabb élharcosa annak idején."

Az elnök hozzátette, hogy jogszabályi rendelkezés miatt, az elnöki kegyelmi döntések indokolása nem nyilvános. Így természetes az, hogy minden kegyelmi döntés felvet kérdéseket, és ezek a kérdések adott esetben meg is maradnak, vagy megválaszolatlanok maradnak.

"Az elmúlt napokban egy olyan politikai kampánynak vagyunk tanúi, amely rengeteg valótlan állítást tartalmazott. Minden kegyelmi döntésre igaz az is, hogy természeténél fogva megosztó, és én az elém terjesztett több száz kegyelmi kérvényről minden esetben igyekszem a leginkább körültekintően dönteni. Együttérzek a pedofília minden áldozatával, és amennyiben valakinek akár kormányoldalról, akár ellenzéki oldalról valóban olyan szándéka van, hogy érdemben lépjünk fel még hatékonyabban a pedofíliával és a pedofil bűncselekmények elkövetőivel szemben, akkor annak partnere vagyok most is, és partnere leszek a jövőben is" - zárta válaszát a köztársasági elnök.