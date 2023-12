Telemedicina segítségével helyettesítik a hiányzó orvosokat

A Felzárkózó települések program 36 helyszínén telemedicinális ellátással pótolta a hiányzó háziorvosi ellátást, 76 faluban 9000 gyermekszemészeti szűrést végzett és 1100 gyermeknek készített szemüveget idén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Naszlady Attila Egészségfejlesztési Programja. A projekt keretében Bicskén egészségügyi és logisztikai központ jött létre, ahol orvosi laboratórium és gyógyszerellátási központ segíti a legszegényebb falvakban élők egészségügyi ellátását, valamint innen koordinálják a településeken zajló telemedicinális orvosi ellátásokat is. A modell szemléletváltást is hoz ez ellátásba, mivel éppen azokra a területekre viszi helybe az egészségügyi innovációt, ahol a legnagyobb hiány alakult ki - írja közleményében a szervezet.

„A helyszínekre kijáró mozgó rendelőkben a gépkocsivezető és a nővér van a helyszínen, az orvost pedig távolról, szélessávú interneten kapcsolják, virtuálisan vesz részt a rendelésen” - magyarázta az InfoRádióban Nagy Ferenc, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egészségügyi szakmai vezetője.

Mint mondta, ez az ellátás elsősorban krónikus betegségek ellátására jött létre. Lakosságszámtól függően heti egy-kétszer, vagy néhány száz fős településeken kéthetente egyszer van rendelés. A páciensek időpontra érkeznek, de ha valamilyen sürgősségi helyzet van, akkor időpont nélkül is felkereshető a rendelő, ha az a helyszínen van.

A mobil rendelők mindennel fel vannak szerelve, amivel egy háziorvosi rendelő is, és sok esetben a járóbeteg-ellátásból ismert diagnosztikai szintet is tudják biztosítani. EKG, speciális érvizsgáló, sokféle kamera - torokvizsgáló, bőrvizsgáló, általános kamera -, fonendoszkóp (a szív- és légzési hangokat hallhatja ezzel az orvos távolról is), laboratóriumi háttér, mobil ultrahang is van a felszerelések között.

Nagy Ferenc elmondta még, hogy a kistelepüléseken hamar elterjedt ezen vizsgálati lehetőség híre, és azt is jól fogadták a páciensek, hogy nem egy személyesen beszélnek az orvoshoz, hanem egy képernyőn keresztül.

Márciusban 5 településsel indult a program és folyamatosan növekedett a bekapcsolt helyszínek száma. A jövőben szeretnék még tovább bővíteni a telemedicinális ellátást - tette hozzá a szakember.

Innováció a legszükségesebb helyszíneken

„A felzárkózás egyetlen módon működhet: ha gyorsabban haladunk, mint a többiek. Ehhez a legmodernebb megoldások kellenek, mert levetett eszközökkel vagy leselejtezett buszokkal nem lehet felzárkóztatani” - állítja Vecsei Miklós társadalmi felzárkózásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. Ezt az elvet valósította meg Felzárkózó települések program több tucatnyi településén a karitatív szervezet Naszlady Attila Egészségfejlesztési Programja.

A legmodernebb technológia alkalmazása, az egészségügyi innováció lehetővé tette a telemedicina széles körű alkalmazását olyan kistelepüléseken, ahol évek óta betöltetlen a háziorvosi praxis. A mozgó rendelőkben egészségügyi asszisztensek érkeznek a településekre, az orvos pedig a legmodernebb műszerekkel, szélessávú internet és többfunkciós videoplatform segítségével távolról vizsgálja meg a pácienseket. A modell a lakóhelyhez közel nyújt egészségügyi ellátást éppen ott, ahol a legnagyobbak a hiányok.

A program márciusi indulása óta a háziorvosi típusú vagy szakorvosi ellátásnak megfelelő rendelés már 36 települést érintett, közel négyezer orvos-beteg találkozás történt telemedicina útján.

Az uniós program fejlesztéseinek köszönhetően tizenkét jármű járja a legszegényebb településeket, nyolc teljes értékű mozgó orvosi rendelő, amelyek a háziorvosi ellátás nélkül maradt falvakat járják, a további négy gépkocsi pedig azokat a helyszíneket keresi fel, ahol van szabad orvosi rendelő, de nincs orvos.

Az ellátás során rendkívül modern orvostechnikai és infokommunikációs eszközöket használnak. Miközben például az asszisztens a fonendoszkópot ráhelyezi a páciens szívére vagy tüdejére, a hangot a másik településen tartózkodó orvos a saját készülékén hallgatja, de hasonló módon lehetőség van fül- és torokvizsgálatra vagy digitális EKG készítésére. Szeptember óta már ultrahangos vizsgálatok is zajlanak, így egy várandós kismamának is elég a saját falujába érkező rendelést felkeresnie - miként a többi esetben is, térítésmentesen.

A program lehetőséget teremt arra, hogy a legnehezebb helyzetben élő emberek utazás és plusz költségek nélkül juthassanak egészségügyi ellátáshoz.

„A telemedicinás rendelőink túlmutatnak az alapellátáson, a szakorvosi ellátást is helybe viszi, a megépült központnak köszönhetően pedig a laborvizsgálatokat is el tudjuk végezni és a biztonságos, személyre szabott gyógyszerellátást is el tudjuk végezni. Ez a rendszer azt szolgálja, hogy nem adunk sem receptet, sem beutalót, mert mind akadályokat jelentenének a betegek számára.” - fogalmazott Győri-Dani Lajos, a Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke, amikor bemutatta a bicskei Egészségügyi és Logisztikai Központot, ahol orvosi laboratórium és személyre szabott gyógyszerellátási központ is létesült.

A településeken levett mintákat a laborban elemzik ki, illetve a telemedicinális rendeléseken dolgozó orvos által felírt gyógyszereket is itt, névre szóló tasakokba állítják össze.

Az épületben műszakonként 200 laborminta elemzése, valamint 3600 tasak gyógyszer összeállítása lehetséges, és innen koordinálják a településeken zajló ellátásokat is.

A program további fontos eleme a gyermekszemészeti szűrés. Idén eddig 76 helyszínen 9000 vizsgálat történt. A gyermekszemészeti vizsgálatok két lépésből állnak: az előszűrésből, majd - ha szükség van rá - a második lépésben a szűrőbuszon komplex gyermekszemészeti vizsgálatot végez egy optometrista szakember. Komolyabb probléma esetén itt is bekapcsolódhat telemedicinális úton egy szakorvos a vizsgálatba. Amennyiben szemüvegre van szüksége a gyermekeknek, helyben kiválasztják a megfelelő keretet, majd a kész szemüveget néhány héten belül, ingyenesen el is juttatják számukra. Az ebben az évben kiosztott szemüvegek száma meghaladja az 1100-at.