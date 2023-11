Megy a mozgolódás a december 24-i boltzár ügyében

A napokban kiderült: a Lidl önként vállalta, hogy mind a 200 üzletét zárva tartja december 24-én. Az ATV Híradó megkereste a Tescót, az Aldit, a Spart és az Auchant is, hogy ők is munkaszüneti nappá nyilvánítják-e december 24-ét, de egyiküktől sem kaptak választ.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint párbeszédre van szükség, de elutasítják az esetleges adminisztratív szigorítást, mert a 24-e "kiesése" gyengítené a gazdaságot.

December 24-e pihenőnappá nyilvánítását több párt is a zászlajára tűzte az utóbbi években. Így a Jobbik is, amely hétfőn ötödik alkalommal nyújt be erről képviselői önálló indítványt. Az eddigiek mind elvéreztek a vállalkozásfejlesztési bizottságban.