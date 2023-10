Karikó Katalin magyar biokémikus és Drew Weissman amerikai mikrobiológus kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat - a nap hírei

Karikó Katalin magyar biokémikus és Drew Weissman amerikai mikrobiológus kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat az mRNS-alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezéseikért. A szolnoki születésű, az Egyesült Államokban élő, a Magyar Szent István-renddel kitüntetett, Széchenyi-díjas magyar kutatóbiológus, a Pennsylvaniai Egyetem orvosi karának adjunktusa, Drew Weissmannal együtt dolgozta ki és szabadalmaztatta az mRNS terápiás alkalmazását. Ezek alapján készült el a harmadik generációs Pfizer-BioNTech Covid19-vakcina. A várakozások szerint a technológia a jövőben számos más betegség ellen felhasználható lesz az influenzától a rákig. Az elismerést az alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján, december 10-én adják majd át.

Magyar nagyvállalatok vezetőivel egyeztetett a pénzügyminiszter a globális minimumadóról szóló uniós irányelv hazai átültetéséről. A megbeszélésen Varga Mihály hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a magyar cégek továbbra is Európa egyik legalacsonyabb közterhét fizessék. Magyarországnak a változtatást 2024. január 1-ig kell átültetnie. A Pénzügyminisztérium a részletszabályokat az őszi adótörvényekkel egy időben nyújtja be az Országgyűlésnek. Varga Mihály korábban azt is bejelentette, hogy januárban újabb 6 százalékkal emeli a nyugdíjakat a kormány, februárban pedig a 13. havi ellátásra is számíthatnak a nyugdíjasok.

A gazdaságfejlesztési miniszter szerint a növekedés és a költségvetési egyensúly egyszerre is helyreállítható, de ehhez újra növekedniük kell a béreknek, mert ez vezet a fogyasztás és a gazdaság bővüléséhez. Nagy Márton a Világgazdaság konferenciáján ismertette: a költségvetési hiány emelkedésének elsődleges oka nem a kiadások növekedése, hanem a bevételek, ezen belül is áfabevételek elmaradása volt. A vártnál mintegy 950 milliárd forinttal kevesebb áfa folyt be a költségvetésbe az év eddigi szakaszában. Nagy Márton arról is beszélt, hogy várhatóan az év végéig lezárulhatnak a tárgyalások a Budapest Airport megvásárlásáról.

Mostantól elérhető az új Agrár Széchenyi Kártya MAX+, 5 százalékos kamat mellett. A programot koordináló KAVOSZ Zrt tájékoztatott, hogy az új, többlettámogatott hitel, legfeljebb 100 millió forint összegben, 1, 2 vagy 3 évre igényelhető. Krisán László a társaság vezérigazgatója hozzátette, hogy a kifejezetten az agrárszektor vállalkozóinak támogatását és az általuk fizetendő kamatterhek jelentős enyhítését célzó folyószámlahitel rekordidő alatt került bevezetésre.

A földgázellátási törvény módosítását kezdeményezte az MSZP frakcióvezetője az MVM számlázási gyakorlata miatt. Tóth Bertalan közölte: az Országgyűlésnek törvényben kell kimondania, hogy az egyetemes földgázszolgáltató nem folytathat a fogyasztókra nézve hátrányos üzletpolitikát. Hozzátette: nem elfogadható, hogy az MVM az átlagfogyasztás alatti fogyasztóknak akárcsak időlegesen is, de emelt összegű részszámlát állít ki.

Csak szerdától kell átszállniuk a Budapestről elinduló Railjetek utasainak Bécsben a tovább utazáshoz az osztrák államvasutak legújabb bejelentése alapján. A MÁV felidézte: az ÖBB a múlt héten arról tájékoztatta magyar partnerét, hogy az 1-es fővonal felújításából következő menetrendi bizonytalanságok miatt a Budapestről Bécsen keresztül München, Salzburg felé közlekedő railjet express járatait átmenetileg csak Bécsig közlekedteti, ott az utasoknak át kell szállniuk másik járatokra

Az európai uniós külügyminiszterek Kijevbe kihelyezett tanácskozása új lépés Európa megerősítése felé - jelentette ki az ukrán elnök az értekezlet résztvevői előtt. Most először tartanak unión kívüli fővárosban külügyminiszteri szintű fórumot. Volodimir Zelenszkij az unió előtt álló fontos lépések között említette Ukrajna védelmi támogatásának növelését, az ukrán katonák kiképzési körének bővítését és a védelmi ipar közös termelési kapacitásának növelését. Fontosnak nevezte továbbá a világ lehető legtöbb vezetőjének és államának bevonását az ukrán béketerv végrehajtásába. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nem vesz részt a tanácskozáson, őt Bunford Zsolt biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár képviseli.

Szlovákiában megbízta a kormányalakítással Robert Ficót az államfő. Zuzana Caputová az előrehozott parlamenti választáson győztes párt, az Irány elnökének a pozsonyi államfői palotában adta a dokumentumot. Robert Fico elmondta: az államfőtől 14 napot kapott a kormányalakításra. A parlamentbe összesen 7 párt, mozgalom és koalíció jutott be, 68,5 százalékos választási részvétel mellett. Az új összetételű parlamentnek 30 napon belül kell összeülnie.

Spanyolországban engedély nélkül működött a hétvégén leégett szórakozóhely, ahol meghalt 13 ember. Murcia alpolgármestere elmondta: a vasárnap kora reggel keletkezett tűz három, egymás melletti szórakozóhelyet érintett, amelyből kettő nem kapott működési engedélyt az önkormányzattól. A hatóságok továbbra is vizsgálják, hogy mi okozta a tragédiát, amelynek halálos áldozatai közül öt embert tudtak azonosítani eddig. Többségük egy születésnapot ünneplő társasággal egy emeleti különteremben szórakozott. A rendőrség tájékoztatásra szerint 24-en sérültek meg a tűz miatt.