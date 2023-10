Szörnyű tűztragédia a népszerű spanyol diszkóban - videó

A hatóságok tájékoztatása szerint a tűz reggel hat óra körül keletkezett. A lángok megfékezése közben a tűzoltók az épületben eddig hat holttestet találtak.

Egyelőre nem kizárható, hogy a halálos áldozatok száma növekedni fog, mivel több eltűnt személy is keresnek.

Füstmérgezés miatt négy ember szorult egészségügyi ellátásra.

?At least six people have died in fire in nightclub in Murcia in southeast Spain.



The fire started at Murcia's Teatre nightclub around 06:00 local time. The death toll may rise as authorities search for missing people who were in the club at the time. Four people have been… pic.twitter.com/8iPnBw8jHk