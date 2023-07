Óberling József: a kamerák telepítése nem szünteti meg az illegális autóversenyzést

Mélyen megrázott és megdöbbentett, hogy ma Magyarországon ilyen előfordulhat – mondta az Árpád hídon a hétvégén történt tragikus balesetről Óberling József rendőr ezredes. Mint ismert, két autós versengése egy vétlen kerékpáros halálát okozta. Az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője jelezte, nem egyedüli jelenségről van szó, néhány órával ezt megelőzően Győr-Moson Sopron megyében ugyancsak egy 20 év körüli kerékpáros fiút gázoltak halálra. "Ezek értelmezhetetlen, megmagyarázhatatlan és egyúttal megbocsáthatatlan súlyos vétkek" – mondta az ezredes.

A szombat hajnali baleset részleteiről nem tudott beszámolni, mint fogalmazott, egyelőre a nyomozás folyik, és folyamatban lévő ügyről, ha többet is tudna, se mondhatna semmit.

"A látottak és hallottak magukért beszélnek, ezt felesleges tovább cizellálni.

Súlyos jogsértés történt, aminek fatális lett a kimenetele" – tette hozzá.

Azt, hogy voltaképpen versenyzés zajlott az Árpád hídon és ennek lett a következménye a halálos baleset, nem kívánta megerősíteni, mint mondta, a tanúk meghallgatása, illetve a képfelvételek elemzése fog majd erre bizonyítékot szolgáltatni, vagy éppen kizárni ezt a feltételezést.

Az Országos Rendőr-főkapitányság felelősségét firtató kérdésre úgy reagált, hogy a rendőrség mindig mindenhol és mindenki mellett nem lehet ott, hogy megóvja egy veszélytől, és nem lehet ott mindenki mellett, hogy megakadályozza, hogy valamilyen jogsértést kövessen el. Óberling József szerint társadalmi összefogásra van szükség. "Vegye észre a társadalom, hogy ez csak úgy fog megváltozni, ha mindannyian azt gondoljuk, hogy ez így nem mehet tovább. Mindenkinek van a környezetében valaki egy családtag, egy barát, egy munkatárs, aki látja ezt a folyamatot míg valaki odáig fejlődik, hogy ilyen súlyos jogsértést követ el, és van abban a helyzetben, hogy még időben szólhatna" – mondta.

Külön kitért az ezredes a sebességfigyelő kamerákra, amelyeknek a telepítését hiányolja Karácsony Gergely főpolgármester is. Az ORFK főosztályvezetője szerint ez sem tökéletes megoldás, mert azok sem lesznek mindig éppen ott, ahol egyébként abban a pillanatban szükség lenne rájuk.

"Ilyen alapon az ország összes utcáját be kellene kamerázni, és lehetőség szerint 10 méteres távolságonként. Ez nyilvánvaló nem megoldás. Egyfajta biztonságot nyilván nyújtanak, azokon a helyeken, ahol az út kiépítettsége alkalmas arra, hogy akár egy ilyen illegális verseny megvalósuljon, lehet a kamerákkal ezt a jelenséget szabályozni, visszaszorítani, akár megszüntetni is, de akkor egy másik helyszínen fogják megtalálni az erre alkalmas helyet" – mondta Óberling József, de hozzátette, azért a jelenleginél több kamerára lenne szükség, mert van az országnak még számos olyan útja, ahol a rendőrség nem képes, és soha nem is lesz képes arra, hogy mindig ott legyen, és nem is ez a leghatékonyabb módja a forgalom-ellenőrzésnek. "Egy lényegesen nagyobb számú, sűrűbben szőtt kamerahálózattal az ország közútjainak jelentős részét sokkal szorosabb felügyelet alatt lehetne tartani a nap 24 órájában. Ez a jövő, a technikai lehetőségeket nagyobb mértékben kell kihasználni, és akkor egy csomó élő erő megspórolható" – jelentette ki.

A több kamera jelentette több bírság kiszabása sem jelentene gondot szerinte, mert csak a szankcióval együtt van értelme egy ilyen rendszernek, mert ettől azt várják, hogy csak egy bizonyos időpillanatig fog a jogsértések száma növekedni és ezzel együtt a rendőrség munkaterhe is, és egy idő után ennek hatásaként jelentősen csökkennie kell a jogsértések számának is.

Arról is beszélt, hogy a rendőrség a klasszikus jogszabályok adta lehetőségekkel is él, és rengeteg olyan illegális gyorsulási versenyt számolt fel az elmúlt hetekben is, amelynél azért nem történt tragédia, mert még időben odaértek.

"Ezeknek a jelenségeknek a hátterében egy nagyon jól szervezett és titkosan működő csapat áll, titokban tartják, hogy mikor és hol szerveznek versenyeket, azért nagyon nehéz előre megtudni, hogy hol kell lennünk ahhoz, hogy ilyen ne fordulhasson elő.

Az elmúlt hetekben is akár talicskányi rendszámot, forgalmi engedélyt, vezetői engedélyt vontunk be,

még mielőtt a verseny megkezdődött volna, mert a járművek nem voltak megfelelő műszaki állapotban, engedély nélkül átalakították azokat, a vezetőiknek egy része pedig nem volt jogosult járművet vezetni" – mondta az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője.