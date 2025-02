Giorgia Meloni bement a kórházba Ferenc pápához

Ferenc pápa február 14. óta tartózkodik a Vatikánvároshoz közeli Gemelli kórházban. A Szentszék első hétfői közleménye szerint a vizsgálatok megerősítették a légutak fertőzését. Mint kiemelték, az egyházfő esetében "a klinikai kép összetett, ezért megfelelő kórházi kezelést igényel”. A legfrissebb hírek szerint a pápa továbbra is láztalan, kezelése folytatódik, klinikai állapota stabil.

Giorgia Meloni olasz elnök szerda délelőtt látogatást tett a katolikus egyházfőnél a Gemelli kórházban. Az olasz elnöki hivatal tájékoztatása szerint Meloni az olasz kormány és az egész ország nevében gyors felépülést kívánt Ferenc pápának – számolt be a catholicnewsagency.com. Az elnök elmondása szerint látogatásakor a Szentatya magánál és viccelődtek. „Nem veszítette el legendás humorérzékét” – fogalmazott Meloni.

Közben a Római Egyházmegye arra szólította a város plébániáit és vallási közösségeit, hogy az esti szentmisék előtt tartsanak egy órás csendes szentségimádást Ferenc pápa gyógyulásáért. „Egy nagy családként kérjük, hogy az Úr adja meg püspökünknek azt az erőt, amelyre szüksége van, hogy szembenézzen ezzel a kényes pillanattal” – közölte Baldassare Reina bíboros.

J. D. Vance amerikai alelnök az X oldalán szintén csatlakozott a felhíváshoz.

Let's all say a prayer for Pope Francis, who appears to have some serious health issues.