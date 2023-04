A Szent István-bazilikába várják Ferenc pápát, aki utána már a szombatra készül

Megérkezése és a Sándor-palotában lezajlott délelőtti programja után délután szünetet tart Ferenc pápa, egészen 17 óráig, amikorra a Szent István-bazilikába várják, hogy püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, szeminaristákkal és a lelkipásztori munkatársakkal találkozzon, akikhez beszédet is intéz.

Ezután pénteken már nem várja nyilvános hivatalos esemény, szombaton folytatja apostoli útjának programját a katolikus egyházfő.

szombat:

8.45: találkozó vak gyerekekkel (Batthyány-Strattmann László Otthon)

10.15: találkozó szegényekkel, menekültekkel (Árpád-házi Szent Erzsébet-templom, Rózsák tere)

11.30: találkozó görögkatolikusokkal (Istenszülő oltalma-templom)

16.30: találkozó fiatalokkal a Papp László Arénában

este: zárt körű találkozó magyar jezsuita rendtársaival az Apostoli Nunciatúrán

vasárnap:

9.30: katolikus szentmise a Kossuth téren (az egyetlen regisztrációmentes esemény), amelyre a híveknek külön liturgikus kiskönyv (Adoremus) készült, itt hozzáférhető

16.00: találkozó a 30 éve újraalapított Pázmány-egyetemen az egyetemi és kulturális élet képviselőivel

késő délután: felszállás Ferihegyről.

A legfőbb pénteki események

A történéseket képekben végigkísérheti az alábbi, egész nap frissülő képgalériában, lejjebb pedig összefoglaltuk a főbb eseményeket.

Délelőtt, nyolc perccel tíz óra előtt szállt le a Ferenc pápát szállító olasz repülő a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Az ITA Airways speciális járatának fedélzetére elsőként az apostoli nuncius lépett, és üdvözölte a pápát, aki egészségi állapota miatt nem az odagurított lépcsőn hagyta el a repülőgépet, hanem egy lifttel ereszkedett alá, és utána kezdődhetett el a hivatalos fogadás. Delegációval, ajándékokkal várták - erről cikkünket itt olvashatja.

Útja innen a budai Várba, a Sándor-palotába vezetett, ahol Novák Katalin köztársasági elnök fogadta Ferenc pápát. A szentatya Fiat 500X típusú autóját a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály három lovas huszára kísérte a Szent György térre a Hertelendy-induló hangjaira.

Más közjogi méltóságok mellett itt várta az egyházfőt Orbán Viktor miniszterelnök is.

A katonai fogadtatás, illetve a delegációk bemutatása után, Novák Katalin kíséretében lépett be a Sándor-palotába Ferenc pápa. A fogadás érdekességeiről ebben a cikkben írtunk.

A köztársasági elnök bemutatta a Ferenc pápának összekészített ajándékokat.

Orbán Viktor miniszterelnök a Sándor-palotában négyszemközti megbeszélést folytatott a háromnapos látogatásra érkezett Ferenc pápával. A hivatalos közlemény szerint azt mondta neki, hogy miként Alaptörvényünk is mondja, Magyarországon a kereszténységnek nemzetmegtartó ereje van. "Kereszténység nélkül ma Magyarország nem létezne" - hívta fel a figyelmet, hozzátéve: Magyarországnak akkor van jövője, ha a keresztény úton marad, a keresztény út pedig ma a béke útja.

Ezek után Novák Katalin, majd pedig Ferenc pápa a Karmelita kolostorban mondott beszédet. A köztársasági elnök a béke szükségességét, a kereszténység fontosságát ecsetelte, és bátorítást kért az egyházfőtől.

Magyarország hídépítő lehet Európában - mondta beszédében Ferenc pápa. Megemlékezett a főváros 150 évvel ezelőtti alapításáról, reagált az Alaptörvényre, beszélt a környezetvédelemről. Hangsúlyozta, a világban olyan vezetésre van szükség, amely túl tud tekinteni nemzeti kereteken, az egységet megfogalmazni nem szabad másokkal szemben.

A beszédekről alábbi cikkünkben írtunk, illetve videón visszanézhetők, továbbá a cikk végén meghallgathatók.

Ferenc pápa budapesti látogatása kapcsán számos közlekedési korlátozást vezettek be. Ezeket egy cikkben itt összeszedtük. Friss információkért a BKK és a rendőrség honlapját érdemes ellenőrizni a hétvégén. A rakpart egy része lezárva marad a pápalátogatás után is.

Az egyházfő nem egy luxusszállodában fog megszállni, hanem saját nagykövetségének épületében. Az Apostoli Nunciatúra épülete a XII. kerületi, Gyimes utcában van. Itt egy külön lakosztályban lakik a katolikus egyházfő. Az ingatlan belső őrzését a svájci gárda és a Vatikán titkosszolgálata biztosítja, a magyar rendőrök viszont a környék mellékutcáit is lezárják, az ott lakók is csak speciális engedéllyel, ellenőrzés után hajthatnak be.

A pápára egyébként sztárséfek helyett apácák főznek - körültekintően kell eljárniuk, hiszen Ferenc pápa korábban vastagbélműtéten esett át, emiatt a mai napig szigorú, zsírszegény diétát kell követnie.

