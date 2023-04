Sztárséfek helyett apácák főznek a pápára Magyarországon

A Ripost megbízhatónak mondott forrásból megtudta: a szerénységet képviselő egyházfőben fel sem merült, hogy valamelyik impozáns, ám méregdrága budapesti hotel szolgáltatásait vegye igénybe budapesti látogatásán. Ferenc pápa az Apostoli Nunciatúraépületét választotta.

Ami az étkezést illeti a vatikáni nagykövetség nem foglalkoztat külön séfeket, mesterszakácsokat, és a pápalátogatás idejére sem kötnek szerződést luxuséttermekkel.

Az egyházfő reggelijét, ebédjét és vacsoráját is apácák készítik majd.

Körültekintően kell eljárniuk, hiszen Ferenc pápa korábban vastagbélműtéten esett át, emiatt a mai napig szigorú, zsírszegény diétát kell követnie.

Amikor II. János Pál pápa 1991-ben járt először Magyarországon akkor az egyik díszebédjét Pethes Alajos séf készíthette el. A jelenleg 80 éves mesterszakács arról beszélt a lapnak, hogy akkor folyamatosan tartanunk kellett a kapcsolatot a nunciatúrával, illetve a köztársasági őrezreddel. A főzési folyamatot egy katonaorvos is figyelemmel kísérte, sőt a nunciatúra illetékesei megkóstolták azt és véleményezték.

"Az ételeket csak a próbafőzés után hagyták jóvá" – mondta Pethes Alajos, és hozzátette: azt is ellenőrizték, hogy valamennyi konyhai dolgozó, a kézilányokat, a kuktákat és a szakácsokat is beleértve rendelkezik-e orvosi igazolással.

"Vérmintát vettek tőlünk, hogy kiszűrjék az esetleges fertőző betegségeket és természetesen az ételmintákat is ellenőrizték" – árulta el az ismert séf. Itt lakik majd a pápa A Szentszék ingatlana a XII, kerületi, Gyimes utcában van. Itt egy külön lakosztály várja majd a katolikus egyház fejét - írja a Blikk . Két éjszakát fog eltölteni a rezidenciájában, a belső őrzését a svájci gárda és a Vatikán titkosszolgálata biztosítja, a magyar rendőrök viszont a környék mellékutcáit is lezárják, az ott lakók is csak speciális engedéllyel, ellenőrzés után hajthatnak be.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi