Május 1. és a pápalátogatás miatt borul a közösségi közlekedés – térkép

A MÁV-Start járatai április 30-án az ünnepnapra, május elsején a vasárnapra, 2-án már a munkanapra érvényes menetrend szerint közlekednek – közölte az állami társaság, jelezve azt is, hogy a Volánbusz járatok és a MÁV–HÉV járatok közlekedési rendje is módosul.

Mint írják, várhatóan jelentősen megnő az utasforgalom, ezért a kihasználtabb reggeli és délutáni InterCity vonatokhoz a lehetőségekhez képest egy-két kocsival többet kapcsolnak a helyjegyek elővételi vásárlásától függően.

Érdemes elővételben megvásárolni a menet- és helyjegyeket a sorban állások elkerülése érdekében. Vasúti jegyváltáskor az utasok 5 százalékos kedvezménnyel élhetnek az automatákat használva, és 10 százalékos kedvezményt vehetnek igénybe az online jegyvásárláskor az Elvirát vagy a MÁV applikációt használva – emlékeztetnek.

A gyermekek, családosok, tanulók, diák- és felnőtt csoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményekkel. A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt április 28-án 10 órától május 1-én éjfélig vehetik igénybe.

Pápalátogatás

Április 28-án 12 órától az utasok a másnapi rendezvényekre szóló belépő felmutatásával utazhatnak díjmentesen Budapestre. Április 29-én és 30-án regisztráció és menetjegy nélkül utazhatnak az utasok Budapestre a rendezvényekre, illetve vissza a rendezvényekről haza, amelyet szóban jelezhetnek a jegyvizsgálónak. A díjmentes utazásról további részletek itt.

Volánbusz változások

A Volánbusz járatai

csütörtök munkanapra, illetve iskolai előadási napra,

pénteken a hét utolsó munkanapjára és iskolai előadási napjára,

szombaton a szabadnapra,

vasárnap a munkaszüneti napra,

május 1-jén, hétfőn a hét első iskolai előadásira és munkanapját megelőző munkaszüneti napra,

kedden a hét első iskolai előadási és munkanapjára,

kedden pedig a munkanapra és iskolai előadási napra

érvényes menetrenddel közlekednek.

A MÁV tájékoztatása szerint egyes településeken a helyi járatok az általános közlekedési rendtől eltérően közlekedhetnek. A további részletek, valamint az áruházakat érintő járatok közlekedésének változásai itt érhetők el. Azt tanácsolják, hogy a kényelmetlenségek elkerülése érdekében utazásunkat lehetőség szerint előre tervezzük meg a www.menetrendek.hu oldalon.

Április 29. és május 1. között a Volánbusz nagyobb forgalmat bonyolító pénztárai meghosszabbított nyitvatartással üzemelnek az ország- és vármegyebérletek könnyebb megvásárlása érdekében. Erről bővebben itt tájékozódhat.

A MÁV–HÉV vonatai a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint járnak. A menetrendek elérhetők a bkk.hu/menetrendek weboldalon és a BudapestGO utazástervezőben.

Közlekedés Ferenc pápa látogatása idején a fővárosban

Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, az április 28. és 30. közötti (péntek–vasárnap) pápalátogatás miatt – biztonsági okokból – több forgalmas útvonalat és csomópontot is időszakosan lezárnak. A korlátozások a Budapesti Közlekedési Központ járatait is erősen érintik majd, ezért a fővárosban – különösen 28-án, pénteken – hosszabb időt kell szánni a közlekedésre, így érdemes lesz a megszokottnál korábban útnak indulni – közölte a BKK.

A társaság külön oldallal segíti a felkészülést, ahol a közúti és a közösségi közlekedéssel kapcsolatos tervezett és valós idejű közlekedési információkat találjuk, de például arról is tájékozódhatunk, mely Mol Bubi gyűjtőállomásokat zárják le, illetve, hogy hogyan érdemes vasárnap délelőtt utazni a Kossuth Lajos téri ünnepi szentmisére.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán