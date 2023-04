Három a magyar igazság - Ferenc pápa Budapesten

Újra egy páratlan év. A katolikus egyház vezetőjeként tíz év alatt 40 útja volt eddig Ferenc pápának, a 41. utazás célja viszont már harmadszor a magyarok közössége, 2019-ben a csíksomlyói nyeregben, 2021-ben Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Hőrök terei záró szentmiséjén, 2023-ban pedig ismét Budapesten találkozik magyarokkal, magyar katolikusokkal. Az eseményre külön hivatalos honlap is készült, rajta minden alapvető tudnivalóval. (És hallhatott is akár a pápalátogatás mobilapplikációról is, hisz szóltunk róla.)

Ez alkalommal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hívta Magyarországra a katolikus világ vezetőjét, ehhez kapcsolódott a Vatikán 86 éves argentin államfőjének hivatalos állami meghívása. A mottó: "Krisztus a jövőnk!"

Tíz tervezett programja közül haton beszédet is mond. A programról itt írtunk részletesebben, nagy vonalakban a következő történik:

PÉNTEK

10.00: landolás Ferihegyen

délelőtt: találkozó Novák Katalik köztársasági elnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel (Sándor-palota), a hatóságok és a társadalmi élet, valamint a diplomáciai testületek képviselőivel (Karmelita)

17.00: találkozó egyházi személyekkel, szerzetesekkel, hitoktatókkal, lelkipásztori munkatársakkal, papnövendékekkel, szerzetesekkel

SZOMBAT

8.45: találkozó vak gyerekekkel (Batthyány-Strattmann László Otthon)

10.15: találkozó szegényekkel, menekültekkel (Árpád-házi Szent Erzsébet-templom, Rózsák tere)

11.30: találkozó görögkatolikusokkal (Istenszülő oltalma-templom)

16.30: találkozó fiatalokkal a Papp László Arénában

este: zárt körű találkozó magyar jezsuita rendtársaival az Apostoli Nunciatúrán

VASÁRNAP

9.30: katolikus szentmise a Kossuth téren (az egyetlen regisztrációmentes esemény), amelyre a híveknek külön liturgikus kiskönyv (Adoremus) készült, itt hozzáférhető

16.00: találkozó a 30 éve újraalapított Pázmány-egyetemen az egyetemi és kulturális élet képviselőivel

késő délután: felszállás Ferihegyről.

Noha a program szárazon hangozhat, a korábbi 40 külföldi útja során - de akár gondolhatunk a pápaválasztást követő napok rendkívül szokatlan, emberközeli eseményeire is - szinte mindig történt valami váratlan, amikor Ferenc pápa konvoját megállítva, feszes programját megszakítva spontán találkozott emberekkel; legutóbb a kórházból távozóban lépett oda egy gyermekét órákkal korábban elveszített házaspárhoz, akiket megölelt, vigasztalt és együtt imádkozott is velük. Hasonló történésre a rend szigorú őreinek most is fel kell készülni, könnyen elképzelhető, hogy a világsajtó figyelmét is felkeltő mozzanat történik.

Közlekedés, lezárások, rendezvények látogatása

Péntektől vasárnapig nem csupán a pápa által látogatott helyszíneket biztosítja a Terrorelhárítási Központ, de az ezeket összekötő utakat, illetve a találkozók helyszíneihez vezető útonalakon is jelen lesz a rendvédelem - az élő erő mellett drónokkal, helikopterekkel és mesterlövészekkel is. Ennek kapcsán valamennyi közlekedésszervező kéri az embereket, hogy jelentősen több idővel számoljanak, legyen szó reptérről vagy a fővárosi haladásról. A lezárásokról itt írtunk részletesebben.

A BKK kiadott egy térképet a tömegközlekedést érintő változásokról, íme (a teljes méretért kattintson a fotóra) - a szöveges részletezés ezen a linken érhető el.

A legnagyobb fennakadás péntek délelőtt lehet a reptér-Vár vonalon, illetve vasárnap reggel és délelőtt a pesti belvárosban, délután pedig a város belső részetől Ferihegy felé. Az összes lezárásról, forgalomkorlátozásról a rendőrség a Police.hu portálon folyamatosan tájékoztat, az előzetesen tudható korlátozásokat itt gyűjtötték össze.

A MÁV-HÉV és a Volán járatairól szóló összes hétvégi információt itt lehet megtalálni, aki pedig a pápalátogatásra érkezik a fővárosba vidékről, fontos, ingyen utazhat. A budapesti tömegközlekedés külön "misét megér" - íme!

Mint ismert, csak a Kossuth téri vasárnapi szentmisén lehetséges az előzetes, már lezárult regisztráció nélküli részvétel, a Kossuth tér közelébe azonban melegen ajánlott már hajnalban megérkezni, ugyanis 6 órakor nyitják a "kapukat", 8 órára pedig mindenkinek el kell foglalni a helyét. Az eseményt a környéken nagy kivetítőkön is követni lehet. (A 2 órás szertartás főpróbája a Szentatya részvétele nélkül szombat 11 órától legkésőbb 13.30-ig tart.)

A térre nagyon sok nem bevihető - biztonsági okokból:

üvegtárgyakat, üvegkulacsot, fémpalackot, termoszt, szeszes italt, kerékpárt, rollert, távirányítható eszközöket, házi állatot (kivétel: vakvezető kutya), pirotechnikai eszközt, közbiztonságra veszélyes tárgyat.

Szabad vinni azonban kisebb zászlókat, molinókat, zarándokszéket.

Immár történelem

A pápalátogatás honlapjának összeállításából kiderül, Magyarországon már 1052-ben járt pápa, IX. Leó békéltetőként jelent meg Pozsony vára alatt I. András magyar király és III. Henrik német-római császár között. A "rendszerváltó" pápa, az első nem olasz (lengyel) egyházfő, az azóta már szentté avatott II. János Pál aztán kétszer is járt hazánkban, miután 1988-ban a burgenlandi Darázsfalván 50 ezer magyar előtt pontifikált szentmisét és magyarul is szólt:

1991 augusztusában 5 nap alatt Szombathelytől Budapesten és Debrecenen át Máriapócsig bejárta az egész országot 1996 szeptemberében Várszegi Asztrik pannonhalmi bencés főapát hívására jött, Győr mellett százezrek előtt celebrált szentmisét.

Ilyen módon tehát párhuzam a lengyel és az argentin pápa között, hogy mindketten háromszor találkoztak a magyarokkal, egyszer az országhatáron túl.

XVI. Benedek nem járt egyházfőként hazánkban, ellentétben Ferenc pápával, aki viszont most másodszor érkezik páratlan évben, igaz, a 2021-es látogatásra eredetileg 2020-ban került volna sor, de a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust - hasonlóan például az olimpiához - egy évvel eltolta.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi