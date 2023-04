Térképen a pápalátogatás miatt elrendelt tiltások és forgalomváltozások

Budapest számos pontján tilos lesz, illetve valahol már hétfő 0 órától tilos megállni, például az V. kerületben az Alkotmány utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky úttól a Honvéd utcáig, valamint a Szent István tér mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky úttól a Hercegprímás utcáig.

Korlátozásokra és teljes lezárásokra a hét további napján egyre több kerületben – így már az I., V., VI., VII., VIII., IX., XI., XII., XIV., XIX., XX., kerületben – is számítani kell. Nem árt azzal is tisztában lenni, a tiltások néhány órától több napig is tarthatnak, van amelyik egészen május 10-ig. Erről bővebben a police.hu oldalon lehet tájékozódni.

Azon gépjárművek tulajdonosai, akik az érintett terület megállni tilos jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek arról, hogy járművüket hová szállította el az illetékes hatóság, valamint a további teendőikről. A telefonszám 2023. április 30-án 24 óráig üzemel.

A megjelenítéshez nyissa meg a térképet teljes kijelzős módban, mozgassa és zoomolja a kívánt részlethez, majd kattintson a színessel jelzett útszakaszra, illetve területre. Az érintett szakaszra vonatkozó korlátozás időtartamát és a további információkat a jelmagyarázatban találja.

Nyitókép: MTI / Balogh Zoltán