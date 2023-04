Az Európa számára elérhető földgázforrások bővítését sürgeti a külügyi tárca vezetője - a nap hírei

Az év második felében számol az infláció növekedésének drasztikus mérséklődésével a gazdaságfejlesztési miniszter. Nagy Márton fontosnak nevezte, hogy ezért aktívan is tegyen a gazdaságpolitika. A miniszter az Inforádió Aréna című műsorában elmondta: az infláció egyik fontos eleme az energiaár, amely most csökken. Ugyanakkor vizsgálják, hogy hány olyan hazai vállalkozás van, amely olyan hosszútávú energiavásárlási szerződésben ragadt benne, amelynek keretében a mainál jóval magasabb energiaárat fizet. Úgy fogalmazott, hogy nem lehet könnyen beavatkozni a piaci folyamatokba, de lehet olyan vis maior helyzet, hogy a beavatkozás megfontolandó. Közölte azt is, hogy az év végére lezárulhat a Budapest Airport visszavásárlása. Nagy Márton azt hangsúlyozta, hogy a budapesti repülőtér egy stratégiai eszköz, ezért magyar kézbe kell kerülnie.

Az Európa számára elérhető földgázforrások bővítését sürgeti a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Budapest LNG Summit konferencián úgy vélte: az idei télen nagy kihívást jelent majd a gázellátás biztosítása. Úgy vélte: a diverzifikációhoz a hálózati kapacitások bővítésére lenne szükség, amihez elengedhetetlenek az uniós források.

Csökkent a lakáshitelek költsége februárban, de az új szerződések értéke is mérséklődött – derül ki a jegybank adataiból. A háztartások által újonnan felvett lakáshitelek átlagos hitelköltség mutatója februárban 10,95 százalék volt, ami 0,72 százalékpontos csökkenés az előző hónaphoz képest. Az új szerződések értéke 33,1 milliárd forintot tett ki az év második hónapjában, 7,7 milliárddal kevesebbet, mint januárban.

Nyolcmilliárd forint működési támogatást nyújt 2806 falusi kisboltot üzemeltető vállalkozásnak a kormány a Magyar falu programban - közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár elmondta: a tenderen valamennyi, érvényes pályázatot benyújtó vállalkozás nyert, átlagosan 2,9 millió forintot költhetnek rezsire, bérleti díjra vagy bérre. A támogatások célja, hogy növeljék a kistelepülések vonzerejét, aminek alapvető eleme egy működő kisbolt.

Veszélyesnek tartja a főpolgármester az Építési és Közlekedési Minisztérium javaslatcsomagját, amely szerint a tárca vezérlésével zajlanának le az önkormányzati forrásból megvalósítani tervezett beruházások. Karácsony Gergely, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnökségi ülése után azt mondta: találkozót kezdeményeznek az Európai Parlament költségvetési végrehajtó bizottságának Magyarországra érkező delegációjával, hogy felhívják a figyelmet a centralizáció veszélyeire, amelyek miatt ma Magyarország nem jut teljes mértékig az uniós forrásokhoz.

Finnország kedden a NATO teljes jogú tagjává válik - jelentette be Jens Stoltenberg főtitkár Brüsszelben, valamint a finn elnöki hivatal Helsinkiben. A NATO főtitkára szerint Finnország csatlakozásával a NATO erősebbé válik, és ahogy a csatlakozás révén biztonságosabb hellyé válik Finnország, növekszik a csatlakozásra váró Svédország biztonsági környezete is. Moszkva közölte: megerősíti az Oroszország északnyugati területén állomásozó csapatokat válaszul arra, hogy Finnország NATO-csatlakozási kérelmét minden tagállam elfogadta.

A megváltozott biztonsági helyzethez kell igazítani a NATO nukleáris védelmi berendezkedését - jelentette ki az Észak-Atlanti szövetség főtitkára Brüsszelben, a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt. Jens Stoltenberg szerint erre azért van szükség, mert semmi jele annak, hogy Vlagyimir Putyin a békére készülne, illetve a NATO-nak reagálnia kell a nukleáris fegyverek lehetséges bevetéséről szóló moszkvai kijelentésekre is. A NATO-főtitkár felidézte: a szövetségesek ez idáig 65 milliárd euró értékű katonai segélyt nyújtottak Ukrajnának, a tagországok külügyminiszterei pedig megvitatják majd, hogy ezt miként fokozhatják.

8 tudományos kísérletet hajt majd végre, és 12 magyar fejlesztésű műszert visz majd magával a Nemzetközi Űrállomásra a magyar űrhajós – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A kísérleteket magyar egyetemekkel közösen választották ki a programra. Szijjártó Péter Facebook-oldalán azt írta: a kormány az amerikai Axiom Space-szel együttműködésben hajtja végre a missziót a jövő év végén vagy 2025 elején.

Bemutatta Houstonban a jövő év végén vagy 2025 elején a Holdat megkerülő űrhajósokat a NASA. Az Artemis-2 küldetésre induló négy űrhajós az Orion kapszulában kerüli majd meg a Holdat, útjukat körülbelül tíznaposra tervezik. A Holdra az Artemis-3 küldetés legénysége lép majd újra, várhatóan egy évvel az Artemis-2 hazatérése után.

Kezdődik a központi szúnyoggyérítés, amelyet idén is a katasztrófavédelem koordinál. Első lépésként a Tisza mentén és a Tisza-tónál légi biológiai módszerrel, míg Pest vármegyében földi biológiai technológiával lépnek fel a vérszívók ellen.