Kulcsfontosságú képkockák az M1-esen történt szörnyűségről

Az Index információi szerint belső vizsgálat folyik az autópályákat üzemeltető Magyar Koncessziós és Infrastruktúra-Fejlesztő Zrt.-nél. A híroldal úgy tudja, a vizsgálat rögtön az M1-esen történt tömegbaleset után indult meg, hogy kiderítsék: hibázott-e valaki, illetve történt-e mulasztás, ami aztán a tragédiához vezetett.

Az autópályákat üzemeltető zrt.-től a rendőrség állítólag videofelvételeket és dokumentációt kért be. A nyomozók képkockáról képkockára elemzik az aznapi eseményeket, rekonstruálva a tömegszerencsétlenséget.

„A rendőrség közúti baleset okozása miatt, ismeretlen tettes ellen folytat eljárást” – nyilatkozta az portálnak Szabóné Berki Bianka, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A százados elmondta: a balesetről a rendőrséghez eddig 59 bejelentés érkezett.

„Mivel az ügyben rendőrségi nyomozás folyik, ezért egyelőre nem nyilatkozunk. Amint befejeződik az eljárás, állunk a sajtó rendelkezésére” – közölte Szimicsku László, a Magyar Koncessziós és Infrastruktúra-Fejlesztő Zrt. kommunikációs főigazgatója.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, március 11-én a M1-es autópályán harminckét személyautó, öt kisteherautó és öt kamion ütközött a Budapestről Győr felé vezető oldalon. Magyarország egyik legsúlyosabb közúti közlekedési balesetében 40 ember sérült meg, egy pedig életét vesztette. A 44 éves N. Ádám összeégett holtestét egy autó alatt találták meg. Őt csak az igazolványa alapján lehetett azonosítani. A járművek közül tizenkilenc személyautó, egy kisteherautó és egy kamion gyulladt ki.

Mint ismert, a tömegszerencsétlenséget megelőzően már volt egy baleset a térségben, ahová a katasztrófavédelem és a rendőrség is kiszállt. Az Index szerint bár már akkor tudni lehetett, hogy a porátfúvás miatt balesetveszélyes a közlekedés, a hatóságok nem korlátozták a forgalmat.

Az M1-esen történt baleset a magyar biztosítóknak is a legbonyolultabb ügye lehet. Hónapokig is eltarthat az eset teljes körű feltárása és a felelősök felderítése, sőt a végén bírósági perek tucatjaira is számítani lehet. Erről bővebben itt írtunk.

