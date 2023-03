NATO-bővítés: a finnekről már döntött a Parlament, a svédekkel kapcsolatos szavazás még bizonytalan – a nap hírei

Megszavazta a finn NATO-csatlakozást az Országgyűlés. Hat képviselő nemmel voksolt, 11-en tartózkodtak. Azt azonban továbbra sem tudni, hogy Svédország csatlakozása mikor kerül napirendre. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt héten azt mondta: komoly esélyt lát arra, hogy még a tavaszi ülésszakban megszülethet a döntés.

Március végéig készül el az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése a szakrendelők esetleges átvételéről - közölte az egészségügyi államtitkár. Takács Péter elmondta: a magas energiaárak miatt több önkormányzatnak jelent gondot a szakrendelők fenntartása. Többük támogatna egy állami átvételt, de a tulajdonosi forma még nyitott kérdés. Arról is beszélt, hogy Borsod-Abaúj-Zemplénben, ahol áprilisban indul az új ügyeleti ellátás, a háziorvosok harmada jelentkezett, ami szerinte elég a rendszer biztonságos ellátásához.

Újabb 15 mentőautót kapott az Országos Mentőszolgálat. A szervezet számára összesen 33 mentőautó beszerzése vált lehetővé. Csató Gábor, a mentőszolgálat főigazgatója az összesen 1,5 milliárd forint értékű beszerzésről azt mondta: a többi gépkocsit a gyártás ütemétől függően kapják meg. Takács Péter, egészségügyi államtitkár azt mondta, a folyamatos beruházásokkal hat év alá csökken a Magyarországon futó mentőautók átlagéletkora.

Teljes körű konzultációt javasol a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szakbizottsága az oktatásban sztrájk idején megkövetelhető elégséges szolgáltatás meghatározására. A testület hangsúlyozza: a még elégséges szolgáltatás meghatározása nem teheti hatástalanná a munkabeszüntetést. A Pedagógusok Szakszervezete egy évvel ezelőtt fordult a Nemzetközi Munkaügyi Szervezethez, miután a magyar kormány tavaly februárban rendeletben, majd törvénymódosítással korlátozta az oktatásban dolgozók sztrájkjogát.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete szerint semmibe veszi az Európai Unió Bíróságának ítéletét a MÁV. Az érdekképviselet 2 éve 600 mozdonyvezető nevében indított pert a vasúttársaság ellen, mert álláspontja szerint a munkáltató nem biztosítja a biztonságos munkavégzéshez szükséges pihenőidőket a vasúti járművezetők számára. A Miskolci Törvényszék az Európai Unió Bíróságához fordult előzetes döntéshozatalért és az ítélet alátámasztotta a szakszervezet álláspontját. A vasutas érdekképviselet szerint több ezer per indulhat a magyar bíróságokon.

Online árfigyelő rendszert előkészítő munkacsoportot hozott létre a gazdaságfejlesztési tárca. A minisztérium szerint a szolgáltatás célja egy olyan adatbázis létrehozása, mely lehetővé teszi a fogyasztói árak alakulásának átlátható összehasonlítását és megakadályozza a túlárazást. Az árfigyelés a tervek szerint első körben a kiskereskedelmi szektorban megjelenő élelmiszer-típusokra fog összpontosítani.

Tiltott kampányfinanszírozás alapos gyanúja miatt nem tudja a törvényben meghatározott időre elkészíteni az országgyűlési választás kampányfinanszírozásáról szóló jelentését az Állami Számvevőszék - közölte a testület elnöke. Windisch László az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén felidézte: titkosszolgálati jelentésekből tudható, hogy az ellenzéki pártok kampányát a Mindenki Magyarországa Mozgalmon keresztül külföldi forrásokból is finanszírozták. Hozzátette: a jelentés elkészítéséhez a NAV bevonása is szükségessé vált, mert jelentős összegek tekintetében a teljesítési igazolások hitelességét illetően is kétely merült fel.

Drágább lesz a benzin szerdától. A holtankoljak.hu értesülése szerint a benzin bruttó 6 forinttal drágul, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 3 forinttal csökken. Így a 95-ös átlagára 612 forintra emelkedik, a dízelé 503-ra csökken.

Országszerte kidőlt fák, leszakadt vezetékek akadályozzák a közúti és vasúti közlekedést a viharos szél miatt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte, hogy a szélsőséges időjárás elsősorban a nyugati országrészben okoz gondokat, ám délutánra a fővárost is elérte. A Mávinform közleménye szerint kidőlt fa miatt áll a forgalom Balatonszárszó és Balatonboglár, Kaposvár és Jákó-Nagybajom, Adony-Rácalmás-Dunaújváros, valamint Sárosd és Nagylók között. A Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa vonalon akár 2 órás késések is lehetnek.