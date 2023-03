Magyarország idén hozzájuthat az uniós helyreállítási forrásokhoz - a nap hírei

A közép-európai országok megállapodtak, hogy lengyel vezetéssel közösen lépnek fel az ukrán gabonadömping káros hatásaival szemben – írta Facebook-oldalán a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor az uniós csúcs után posztolt. A kormány már többször kifogásolta, hogy az ukrán gabona elárasztotta a szomszédos tagállamokat, és súlyos belső piaci zavart okoz. Hat tagország rendkívüli támogatást igényelt az Európai Bizottságtól a helyzet megoldására, azonban csak Lengyelország, Románia és Bulgária kap több mint 53 millió eurót. Az uniós csúcson az Európai Bizottság elnöke további támogatást ígért azoknak az európai gazdáknak, akiket hátrányosan érint az ukrajnai gabonaexport gyorsítása.

Konferenciát szervez az ukrán gyerekek hazatérésének elősegítésére az Európai Bizottság – jelentette be a testület elnöke a brüsszeli csúcstalálkozó után. Ursula Von der Leyen háborús bűncselekménynek nevezte, hogy Oroszország több ezer gyermeket deportált a megszállt ukrán területekről. Mint mondta: Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel együttműködve nemzetközi összefogást kezdeményez a hazatérésükhöz szükséges támogatásért. Véleménye szerint a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen teljes mértékben indokolt.

A miniszterelnök uniós megbízottja szerint Magyarország az idei harmadik negyedévben hozzájuthat a helyreállítási forrásokhoz. Bóka János, az igazságügyi tárca államtitkára a Bloombergnek azt mondta: Brüsszel a jövő hét elején válaszol a kulcsfontosságú igazságügyi reformokkal kapcsolatos magyar javaslatokra és a jóváhagyás esetén Magyarország közel áll a 28 milliárd eurónyi uniós forrás megszerzéséhez, amelyet a jogállamiság miatti aggodalmak okán zároltak. Úgy fogalmazott: már nincsenek nyitott politikai kérdések és az új vállalásokról április közepén dönthet az Országgyűlés.

Tavaly december és idén február között 4,1 százalékos volt a munkanélküliségi ráta, ez 0,3 százalékos emelkedés az egy évvel korábbihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint februárban a munkanélküliek száma 196 ezer, a munkanélküliségi ráta 4 százalék volt. Tavaly december és idén február között 4 millió 690 ezer volt a foglalkoztatottak száma. A Portfolio arra hívja fel a figyelmet, hogy tavaly tavasz óta először csökkent 4,7 millió alá a foglalkoztatottak száma a háromhavi átlag alapján.

Megszületett a bérmegállapodás az Audi Hungáriánál, a dokumentumot jövő héten írhatják alá. Az egyezség alapján az infláció ellensúlyozására áprilistól 17 százalékos béremelést kap minden dolgozó. Emellett a vállalat felajánlja a mozgóbér 3 százalékának beépítését az alapbérbe. Évente négyszer alkalmanként bruttó 330 ezer forint kifizetést kapnak a munkavállalók, emellett a júniusi bérrel további 330 ezer forint egyszeri jutalmat fizet az Audi, a cég 30 éves jubileuma alkalmából.

Elégedetlenek a megkérdezett pedagógusok a jelenlegi minősítési és értékelési rendszerrel és a tanfelügyelettel - mondta a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke. A tanárok a tervezett új teljesítményértékelési elképzelést is elutasítják. Totyik Tamás a Forrás Társadalomkutató Intézettel közösen készített online felmérés eredményeit ismertetve az InfoRádiónak azt mondta: a megkérdezettek az ötpontos skálán átlagosan 1,7 pontra értékelték a jelenlegi minősítési, tanfelügyeleti és értékelési rendszert. Totyik Tamás szerint az új teljesítményértékelési rendszer helyett a válaszadó tanárok a fejlesztő értékelési rendszert támogatnák. A reprezentatív felmérésben 4200 tanár vett részt.

Szeretné újjáéleszteni a budapesti sugárutakat a főpolgármester. Karácsony Gergely azt mondta: a városlakók, gyalogosok és kerékpárosok érdekeit szem előtt tartva újítja meg a főváros a Váci utat, a Bajcsy-Zsilinszky utat és az Üllői utat. Hozzátette: lassan befejeződik a 3-as metró felújítása, és szeretnék kihasználni az átépítés nyújtotta lehetőséget, ezért a kerületekkel, szakmai szervezetekkel egyeztetve kidolgozták az érintett városrészek fejlesztésének koncepcióját. A főpolgármester elmondta, a fejlesztéseket európai uniós forrásból 2030-ig szeretnék megvalósítani.

Kritikus szintre csökkent a Fertő-tó vízszintje, mivel 3 éve alig esett csapadék a térségben, így a tó szinte minden vízutánpótlási lehetősége megszűnt. Az egy évvel korábbihoz képest 21 centiméterrel alacsonyabb a vízállás, de a klímaváltozás következtében emelkedő hőmérséklet és az erős párolgás tovább ronthat a helyzeten. Az osztrák részen már 40 ezer köbméter iszapot kotortak ki, hogy a hajók tovább közlekedhessenek.

Franciaországban 457 tüntetőt vettek őrizetbe a kormány nyugdíjreformja elleni esti utcai tüntetéseken. A szakszervezetek által szervezett békés felvonulásokat több nagyvárosban anarchista tüntetők zavarták meg. Párizsban a rendbontók kirakatokat törtek be, megtámadtak egy gyorséttermet, gyújtogattak és összetűztek a rendőrökkel, akik közül 441-en sérültek meg. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint országszerte több mint 1 millióan vettek részt a tüntetéseken, a szakszervezet 3,5 millió résztvevőről számolt be.

Meghallgatta a TikTok vezérigazgatóját az amerikai kongresszus. Shou Zi Chew tagadta, hogy a platform adatokat oszt meg, vagy kapcsolatban áll a Kínai Kommunista Párttal. Az ötórás meghallgatáson a szingapúri vállalkozó azt is hangsúlyozta: mindent megtesznek a 150 millió amerikai felhasználó biztonsága érdekében. A törvényhozók közlése szerint a meghallgatás nem oszlatta el az aggodalmakat a TikTok kínai székhelyű anyavállalatával, a ByteDance-szel kapcsolatban. Az Egyesült Államokban, Kanadában, Nagy-Britanniában és más nyugati országokban is az államigazgatásban már megtiltották a hivatali informatikai eszközökön a TikTok használatát. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament szintén hasonló intézkedést vezetett be.