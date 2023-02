Lekerült az állványzat, már látszik, milyen lesz a Balettintézet - fotó

Az évekig letakart épület felújítása jókora csúszás után, 2021 elején kezdődött el, most pedig már az állványzatot bontják.

A Magyar Államvasutak Nyugdíjintézeteként és Állami Balettintézetként is ismert műemlék épületben annak tulajdonosa, a QPR Properties Kft. nyit itt szállodát. A létesítmény a Marriott-szállodaüzemeltető W Hotels luxusszálloda-láncának tagja lesz, ha a korábban tervezett 2020 helyett 2023-ban megnyílik.

A kivitelező DVM groupnak az ötcsillagos szálloda műszaki elvárásaira is fel kellett készítenie az épületet. Létesült egy új szint is a tetőtéren, az 5. emeleten. (A DVM számos hasonló nagyságrendű budapesti műemléki felújításban vett részt, ilyen volt például az ikonikus Eiffel Palace, a Váci 1, az Ybl-villa, valamint az Amerikai Nagykövetség és a Bank of China épülete.)

Az épületet 1997-ben adta el 220 millió forintért a kerületi önkormányzat. Azóta számos tulajdonosváltás történt. Forrás: InfoRádió

(A nyitóképen: Az Operaházzal szemben álló, a francia reneszánsz jegyeit viselő műemlék Dreschler-palota a főváros VI. kerületében, az Andrássy út 25-ben 2015. július 7-én.)

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László