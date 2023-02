KSH-elnök: hiába nőtt 1,23-ról 1,5 fölé a termékenységi arányszám Magyarországon

A 2022. évi népszámlálás "eszmei" időpontja, vagyis az az időpont, amire az adatok vonatkoznak, 2022. október 1-je volt, ez az az időpont, amely alapján Magyarország népessége 9,604 millió fő volt az előzetes adatok szerint. Az is kiderült, hogy az emberek 48 százaléka férfi, 52 százaléka nő.

"Minden fejlett országban így van ez, állandó a különbség. Ennek az alapvető oka, hogy a férfiak halandósága magasabb, mint a nőké. Eredendően több fiúgyermek születik, mint lány, de az évek múlásával a magasabb halandóság miatt több a nő a népességben" – mondta az InfoRádióban Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.

A termékenységi arányszámmal kapcsolatban a friss adatközlésből kiderül: volt egy kis mélypont, majd egy kis emelkedés.

Ezt kommentálva elmondta, a magyarországi termékenységi viszonyokra nagyon hosszú idő óta a csökkenés volt jellemző, évtizedeken keresztül, ez vezetett oda, hogy 2011-re mélypontra ért a termékenység, 1,23-as értékkel, vagyis egy nőnek "1,23 gyermeke" született átlagosan.

"A 2010-es években megindult egy nagyon komoly családpolitikai változás, és egy nagyon erős termékenységösztönző és családtámogató népesedéspolitikai intézkedéssorozat, ennek eredményeképp a termékenység elkezdett növekedni, és demográfiai szinten nagyon magas szintet ért el. A növekedés is nagyon gyors volt, elérte az 1,5-ös értéket. Ez azt is eredményezte, hogy a született gyermekek száma egyes időszakokban nőtt, máskor stagnált; a stagnálásnak az az oka, hogy a szülőképes korban lévő nők száma folyamatosan és gyorsan csökken, hiszen azok a nők, akik most lépnek szülőképes korba, nagyon alacsony termékenység idején születtek" – magyarázta a KSH elnöke.

A lakosság kor szerinti összetételéről is beszélt, részben az alacsony termékenységi szám következménye, hogy öregszik a lakosság, alulról a korfa nem tud újratermelődni, nem születik annyi gyermek.

"Ennek megfelelően az öregedés is egy hosszú távú jelenség. A 65 évesnél idősebbek aránya már 21 százalék a teljes népességben, ehhez képest a gyermekkorúak aránya csak 15 százalék" – írta le.

A 15 és 64 év közöttiek száma, tehát a munkaképeseké is csökken már.

