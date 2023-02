Megvannak a népszámlálás első eredményei: népességi, lakhatási adatok jöttek

A KSH mindössze két és fél hónappal az adatfelvételi időszak végét követően közzétette a népszámlálás első eredményeit. Hazánk népessége 2022. október 1-jén, a népszámlálás eszmei időpontjában 9 millió 604 ezer fő volt.

A 2011-es népszámlálási adatokban még 9 millió 938 ezer fő népesség szerepelt, vagyis

334 ezerrel lettünk kevesebben 11 év alatt.

A legutóbbi két népszámlálás közötti időszakban mind a születések, mind a halálozások száma ingadozott. A 2011-es év jelentette a mélypontot a születési statisztikában, azonban az utóbbi éveket fokozódó gyermekvállalási kedv jellemezte, a teljes termékenységi arányszám a történelmi mélypontot jelentő 2011. évi 1,23-ról 1,5 fölé emelkedett.

A sajtótájékoztatón elhangzott: a lakosság 48 százaléka férfi (4 millió 613 ezer fő), 52 százaléka nő (4 millió 991 ezer fő). Az időskorú lakosság a népesség 21 százalékát teszi ki, arányuk folyamatosan növekszik. A 14 év alattiak - gyermekkorúak - aránya 15 százalék volt tavaly október 1-jén (1 millió 407 ezer fő).

Az idősödő korszerkezet miatt egyre több az elhunytak száma, az elmúlt 11 évben ez 464 ezres csökkenést okozott a lakosságszámban, ezt viszont 131 ezer bevándorló korrigálta.

Az aktív korúak száma 6 millió 201 ezer fő, és 1 millió 955 ezer időskorú élt az országban – ismertette csütörtök délelőtt a népszámlálás első adatait Kovács Marcell, a KSH Népszámlálási és népesedési statisztikai főosztály főosztályvezetője.

A lakosság 18 százaléka él Budapesten, ez a legsűrűbb népességű terület. A dobogóra Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyék fértek még fel, míg Somogy vármegyében a legalacsonyabb a népesség. Mindössze Pest és Győr-Moson-Sopron vármegyében nőtt a lakosság száma.

A természetes fogyás Békésben volt a legnagyobb, a legtöbben pedig Pest vármegyébe költöztek.

A lakások száma pedig országosan 4 millió 593 ezer - derült ki a KSH előzetes adataiból.

A KSH honlapja szerint az adatok gyors feldolgozását segíti, hogy a 2022-es volt az első népszámlálás, amely teljesen elektronikusan zajlott. Az eredmények mielőbbi közléséhez az is hozzájárul, hogy a hiányzó adatokat állami adatbázisokból pótolja a hivatal. Ez azért is különösen fontos, mert a tervek szerint a 2022. évi volt az utolsó – adatfelvételi módszer tekintetében – hagyományos népszámlálás Magyarországon. A következő összeírás adatait már kizárólag adminisztratív források feldolgozásából fogja kinyerni a KSH, összhangban a több országban jelenleg is alkalmazott gyakorlattal, vázolta fel a jövőre vonatkozó kilátásokat a KSH elnöke, Vukovich Gabriella. Nyilvánosak lesznek az eredmények A népszámlálás során összegyűjtött adatok a nemzeti adatvagyon részét képezik, azok az adatvédelmi szabályok korlátai között, összesített formában minden felhasználó rendelkezésére állnak majd.

