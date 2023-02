Elsüllyesztették - friss információk a kiégett luxusjachtról

A Hajógyári-sziget déli csücskénél kiégett luxusjachtról szóló kedd délelőtti cikkünkben jeleztük, hogy a katasztrófavédelemhez fordultunk, hogy a friss fejleményekről tájékozódjunk. A válaszok megérkeztek.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerkesztőségünknek küldött válaszemailjéből kiderül, hogy

a tűzoltók kedd éjszaka háromnegyed 11-kor fejezték be a helyszíni munkálatokat.

Az esetleges olajszivárgás miatt a vízügyi igazgatóság olajfelfogó hurkákkal vette körül a hajót. Azt is írják, hogy

a részleges elsüllyesztés mellett döntött a tűzoltás vezetője, a tulajdonossal egyetértésben, aki szintén a helyszínen követte nyomon az oltást. A döntést a lehető leghatékonyabb és legbiztonságosabb tűzoltást szem előtt tartva hozták meg, tekintettel a jármű speciális jellegére.

Tűzvizsgálati hatósági eljárást indítottak, a tűz keletkezési körülményeit a tűzvizsgálat fogja feltárni. Azt is közölték, hogy

a bejelentés kedden 12:36 perckor érkezett a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítására egy magánszemélytől.

Az Infostart az elsők között számolt be arról, hogy egy luxusjacht ég a Hajógyári sziget déli részén lévő kikötőben. Számos fotót készítettünk és folyamatosan tudósítottunk a tűzoltók munkájáról is. Azt is megírtuk, hogy különleges járműről van szó, és megtudtuk, hogy két és fél éve komolyabb sérüléseket szenvedett, azóta javítgatták.

Nyitókép: Infostart