Alig látszik ki a vízből a teljesen kiégett dunai jacht – friss fotók

Friss képeket készítettünk arról a jachtról, amely tegnap dél körül gyulladt ki egy óbudai dunai kikötőben. Az látszik, hogy felismerhetetlen állapotba került. A partról nézve még mindig látszik, hogy füstölög, igaz, nem túl erősen.

Lényegében az egyik oldalára dőlt, és a kapitányi állás eltűnt a tűzben. Kollégánk olajfogó bójákat is látott a közelében. Fotó: Infostart

Az Infostart az elsők között számolt be arról, hogy egy luxusjacht ég a Hajógyári sziget déli részén lévő kikötőben. Számos fotót készítettünk és folyamatosan tudósítottunk a tűzoltók munkájáról is. Azt is megírtuk, hogy különleges járműről van szó, és megtudtuk, hogy két és fél éve komolyabb sérüléseket szenvedett, azóta javítgatták.

Érdeklődtünk a katasztrófavédelemnél arról, hogy mi lesz ezek után a hajó sorsa, milyen vizsgálatoknak vetik alá, és tudnak-e már valamit a tűz okáról. Amint választ kapunk, közzétesszük.

Nyitókép: Infostart