Tőkeprogramot indít a vállalatok beruházásainak támogatására a kormány - a nap hírei

Tőkeprogramot indít a vállalatok beruházásainak támogatására a kormány – jelentette be a Joint Venture Szövetség díjátadóján a gazdaságfejlesztési miniszter. Nagy Márton elmondta: a zöld célú befektetésekre és kapacitásbővítésre is kiterjedő program a Baross Gábor Újraiparosítási program hitellábát egészíti ki és a következő hetekben kerül a kormány elé. Hozzátette: a vállalkozások 6 százalékos kamattal igényelhetnek forinthitelt, a zöld beruházások esetén 5, eurókölcsönnél 3,5 százalék lesz a hitel. A miniszter beszélt arról is, hogy az idén 1,5 százalék lehet a növekedés, az év végére gyors csökkenés mellett egyszámjegyűvé válhat az infláció, javulhat a külkereskedelem és a költségvetés helyzete és stabil marad a munkaerőpiac.

Változás kezdődött az Európai Unió migrációs politikájában - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György azután beszélt erről, hogy Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke a bolgár-török határ védelmét nevezte a legfontosabb feladatnak az unió szárazföldi határainak megerősítése terén. Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője pedig úgy nyilatkozott, hogy kivételes esetekben kerítésekre is szükség van, és ezekhez uniós támogatást kell biztosítani. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a nyilatkozatok után reméli, hogy csökkennek vagy megszűnnek a magyar kormány migrációs politikája miatti támadások.

A Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára felelőtlennek és a betegbiztonságot fenyegetőnek minősítette a Magyar Orvosi Kamara azon javaslatát, amely arra buzdítja a háziorvosokat, hogy ne írják alá az új ügyeleti rendről szóló szerződést. Takács Péter arra kérte a kamarát, hogy ettől a felelőtlenségtől és a tendenciózus csúsztatásoktól a későbbiekben tartózkodjon.

Véglegesítette az orosz finomított kőolajtermékek mától érvényes hatósági árát az Európai Unió. A tagállamok, valamint a G7-csoport tagjainak megállapodása értelmében a dízelolaj legmagasabb ára hordónként 100 dollár, míg az olcsóbb termékeké hordónként 45 dollár lehet. A megállapodás 55 napos átmeneti időszakot határoz meg azokra az orosz kőolajtermékekre, amelyeket február 5-e előtt vásároltak meg és rakodtak hajóra, illetve április 1-je előtt végleges rendeltetési helyükön kirakodnak. Az uniós tanács március közepétől havonta felülvizsgálja a mechanizmust, amely alapján módosítható az árkorlát, hogy reagálni lehessen a piaci fejleményekre.

Elsősorban a gázolaj piacán okozhatnak problémát az orosz olajtermékekre vonatkozó brüsszeli szankciók - mondta a Századvég energia- és klímapolitika üzletágának vezetője. Hortay Olivér a Kossuth rádióban kiemelte: az unió napi 1-1,5 millió hordó gázolajimportra szorul, amelynek több mint a felét eddig Oroszországból szerezte be. Hozzátette: az üzemanyag-kereskedők az elmúlt hetekben igyekeztek tartalékokat képezni, így a következő 1 hónapban még nem lesznek ellátási problémák, de nem tudni, hogy hosszútávon honnan lehet beszerezni a kieső mennyiségeket.

Naprakész és részletes információkkal segíti a családi támogatások megismerését és igénybevételét a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A területért felelős államtitkár a Facebook-oldalán azt írta: hatalmas az érdeklődés a januártól elérhető új családi támogatások iránt, hetente több ezren érdeklődnek a lehetőségek felől. Hornung Ágnes hozzátette: a csalad.hu ügyfélpont menüpontja alatt elérhető online megbeszélésen felkészült szakemberek segítik az érdeklődőket eligazodni a támogatási formákról. A családtámogatási kalkulátor pedig személyre szabott információt ad és a jogosultságot is vizsgálja. Emellett a kormányhivatalok és a Magyar Államkincstár telefonos ügyfélszolgálata is a családok rendelkezésére áll.

Közérdekű adatigényléssel fordul a kormányhoz az LMP, hogy megtudja, milyen megállapodást kötött a kabinet a kínai akkumulátorgyártó céggel. Az ellenzéki párt szerint látni kell, hogy milyen anyagi vonzata van az adófizetőknél ezen a gyárak Magyarországra költözésének. A párt szerint a kormány kritika nélkül szolgálja ki a multinacionális cégeket és nyújt nekik milliárdos, nagyságrendű támogatásokat.

A szombati szélvihar miatt több mint 4800 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez, 438 épület rongálódott meg és összesen mintegy 2700 helyszínen dolgoztak a tűzoltók a károk felszámolásán - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Mivel sokan csak másnap szembesülnek a károkkal, ezért még mindig kapnak újabb bejelentéseket. A legtöbb munkájuk Somogy, Baranya és Tolna megyében volt a tűzoltóknak.

Harkivban 3-an megsebesültek, amikor rakéta csapódott egy lakóházba. Mindeközben részlegesen helyreállt az áramszolgáltatás a dél-ukrajnai Odesszában. Helyi tisztségviselők azt mondták, a teljeskörű javítás akár hetekig is eltarthat. Ukrán közlés szerint a haderők továbbra is ellenőrzésük alatt tartják Bilohorivka települést, jóllehet több orosz sajtóforrás azt állította, Luhanszk utolsó, ukrán kézen lévő települését már elfoglalták az orosz csapatok.

Megbékélésre és megbocsátásra szólított fel dél-szudáni miséjén a pápa. A katolikus egyházfő emellett a törzsi viszályok, a pénzügyi manipulációk és a nepotizmus ellen is felszólalt. A misén csaknem 70 ezren vettek részt. A katolikus egyházfőt a canterburyi érsek és a presbiteriánus skót egyház vezetője is elkísérte. Az újszerű ökumenikus látogatás célja, hogy a dél-szudáni politikai vezetőket a 2018-as békemegállapodás végrehajtására ösztönözze, amely véget vetett a 2011-ben, a muszlim többségű Szudántól való függetlenné válás után kitört polgárháborúnak.