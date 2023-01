Országszerte 45 posta nyitott újra ma – a nap hírei

Az élelmiszerár-stop azonnali megszüntetését kéri a kormánytól a Magyar Kereskedelmi Szövetség. A szervezet szerint az intézkedés nem érte el a célját, a veszteségek pedig nem tarthatóak április 30-ig. Neubauer Katalin főtitkár az InfoRádiónak elmondta: különösen nehézzé vált, hogy az intézkedés alá eső termékeket 2021. október 15-ei árakon kell tartaniuk a boltoknak, mivel mostanra a háború, az aszály és az energiaárak emelkedése komoly terhet jelent a kereskedőknek. A Portfolio arra hívja fel a figyelmet, hogy a magas inflációs várakozások mellett az idén is folytatódhat a kisebb boltok bezárása.

Miskolctól Bükkábrányig gyalogoltak ma a Tudásmenet az oktatásért résztvevői. A pedagógusok a miskolci Herman Ottó Gimnáziumtól indultak, és január 7-ig szeretnének eljutni a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumhoz, ahol ősszel 5 tanárt bocsátottak el, mert polgári engedetlenséggel tiltakoztak az oktatás helyzete ellen. Korábban Gosztonyi Gábor az InfoRádiónak elmondta: minden településen, ahol megállnak, fórumokat is tartanak, szeretnék feltérképezni a helyi problémákat is. Emellett a nagyobb érdekképviseletek az idén is folytatják a tiltakozó akciókat, mert továbbra is azonnali 45 százalékos béremelést és a tanárok terheinek csökkentését követelik.

Az idei évben is kiemelt célnak nevezte a recesszió elkerülését, a további gazdasági bővülést és a vállalkozások megvédését a gazdaságfejlesztési miniszter. Nagy Márton a kormány Facebook-oldalán közzétett videóban hozzátette: fenntartható és 21. századi gazdaságot kell létrehozni, amelynek alapja egy új iparpolitika. Szerinte hatékonnyá és fenntarthatóvá kell alakítani a vállalkozások működését, csökkentve az energiafüggőségüket, különösen a hazai tőke megerősítésével.

Folytatódik a kisvállalkozások tehercsökkentése – jelentette ki az adóügyekért felelős államtitkár. Izer Norbert úgy fogalmazott: a kormány az idén is igyekszik fenntartani az alacsony vállalkozási adók politikáját, hogy megvédje a munkahelyeket. A vállalkozásokat az adóterhek csökkentése mellett rezsitámogatás, államilag támogatott hitelek, és kamatstop is segíti. Mint mondta: érdemes próbaszámítást végezni a Pénzügyminisztérium kalkulátorával, mert az adóhivatal szerint még legalább 97 ezer cég járna jól a kivával.

Országszerte összesen 45 posta nyithatott ki újra ma az önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján. A Magyar Posta közölte: ez 32 települést érint. A társaság még október végén jelentette be, hogy 210 településen 366 postahivatal működését szünetelteti a az energiaárak radikális emelkedése miatt. Ahol a települések vállalták, hogy az adott posták üzemelésére vonatkozó szolgáltatásért előre meghatározott díjat fizetnek, ott megállapodás született a további működésről.

A benzin és a gázolaj ára is emelkedik szerdán-írja a holtankoljak.net. A benzin beszerzési ára 10 forinttal emelkedik, a gázolajért pedig 4 forinttal kell többet fizetniük a töltőállomást üzemeltetőknek. Ez alapján a 95-ös benzinára literenként 652, míg a gázolajé 720 Ft forintba kerülhet.

45 százalékkal csökkent az orosz földgázexport a korábbi szovjet tagköztársaságokat leszámítva – közölte a Gazprom igazgatótanácsi elnöke. Alekszej Miller közleménye szerint a vállalatcsoport 100 milliárd köbméter földgázt exportált a nyugati országokba 2022-ben, szemben a 2021-es 185 milliárd köbméterrel. A szállítások visszaesését elsősorban az Ukrajna orosz megtámadását követően elfogadott nyugati büntetőintézkedések indokolják.

Gyorsított eljárást indított két európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére az Európai Parlament elnöke – értesült az AFP hírügynökség. Roberta Metsola a belga igazságügyi hatóságok kérésére kezdeményezte a felfüggesztést. Az ügy összefügg a december elején kirobbant korrupciós botránnyal, aminek fő gyanúsítottja a görög Eva Kaili és férje, de mellettük több más képviselőt is összefüggésbe hoztak a botránnyal.

Felravatalozták XVI. Benedek nyugalmazott pápát a római Szent Péter-székesegyházban. Az óév utolsó napján, 95 évesen elhunyt pápa ravatala kedden és szerdán reggel hattól este hatig lesz nyitva a tömeg előtt. XVI. Benedeket csütörtökön helyezik örök nyugalomra, a búcsúztatáson Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát Erdő Péter bíboros, prímás, érsek mellett Veres András püspök, az MKPK elnöke, valamint Tóth Tamás, a testület titkára képviseli. Itthon gyászmisét tartanak jövő hétfőn budapesti Szent István-bazilikában az emeritus pápa emlékére. A mise főcelebránsa Erdő Péter lesz.

Brazíliában megérkezett a santosi stadionba a háromszoros világbajnok labdarúgó, Pelé koporsója. A szurkolók egy napon át róhatják le tiszteletüket a 82 éves korában múlt csütörtökön elhunyt legenda előtt. A holnapi búcsúztatáson csak a közeli hozzátartozók vehetnek majd részt.