A belügyminiszter 10 százalékos béremelést jelentett be januártól - a nap hírei

A hazai költségvetésből 10 százalékos béremelést jelentett be a belügyminiszter a mai oktatási konzultáción – számolt be az InfoRádióban a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke. Szabó Zsuzsa elmondta: Pintér Sándor differenciált pedagógusbérekről és a tanév esetleges meghosszabbításáról is beszélt. A meghívott intézményvezetők, tanárok 3-3 percre kaptak szót. A köznevelési konzultáción elhangzott, hogy lesz folytatás.

Hivatalosan is elfogadta az Európai Unió Tanácsa a magyar helyreállítási tervet is tartalmazó uniós megállapodást. A jogszabályokról azután határoztak, hogy a csomagot tegnap már jóváhagyták a tagállamok az uniós csúcstalálkozón. Az 5,8 milliárd eurós, vissza nem térítendő helyreállítási pénzről a tervek szerint még az év vége előtt aláírhatja a megállapodást a magyar kormány és az Európai Bizottság.

Elfogadta a kilencedik szankciós csomagot Oroszország ellen az európai uniós tagállamokat tömörítő Tanács. A megszorító intézkedések vonatkoznak az orosz védelmi ipart támogató vállalatokra, politikusokra és politikai pártokra is. Egyebek mellett további exportellenőrzéseket és korlátozásokat vezetnek be, különösen a kettős felhasználású, azaz a katonai célokra is használható termékekre.

Az Európai Unióban Magyarországon volt a legmagasabb novemberben az éves infláció - közölte az Eurostat. A pénzromlás mértéke 23,1 százalék volt itthon az elmúlt hónapban. Az európai unió statisztikai hivatala szerint az Európai Unióban összességében 11,1 százalékra mérséklődött az infláció, az októberi 11,5 százalékról. A legalacsonyabb, 6,7 százalékos éves inflációt Spanyolországban regisztrálták.

A kormány még dolgozik a 2023-as költségvetés módosításán –közölte a pénzügyminiszter a Facebook-oldalán. Varga Mihály kifejtette: a cél, hogy a kedvezőtlen nemzetközi környezetben is biztosítsák a hiány és az adósság csökkentését, ugyanakkor megvédjék a családtámogatásokat, a nyugdíjakat és a munkahelyeket.

Először ült össze a szakminiszter vezetésével az Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzs. A szaktárca közleménye szerint a napirenden hangsúlyosan szerepelt az ellátási helyzet és a kilátások áttekintése, a jövő évi beszerzési lehetőségek feltérképezése.

2023-tól két és félszeresére tervezi emelni az Adria kőolajvezeték tranzitdíját Horvátország, a magyar kormány emiatt az Európai Bizottság közbelépését kéri. Szijjártó Péter az ATV műsorában úgy vélte: a horvátok visszaélnek a monopolhelyzettel. Hozzátette: ha a háború miatt a Barátság kőolajvezetéket kiiktatják, akkor a Horvátországból érkező Adria-kőolajvezeték marad az egyetlen importútvonal.

A kormány csak akkor fizeti ki a fővárosnak a Lánchíd felújítására szánt összeget, ha az autóforgalom is megindulhat a hídon – közölte Láng Zsolt a Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési övezet komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A Lánchídat délután adták át részlegesen a forgalomnak, és jövőre dől el, megnyitják-e valaha az autóforgalom előtt.

Újabb 246 millió forintos támogatásban részesülnek a kis és közepes sportegyesületek. 374 sportszervezetet támogatnak átlagosan 660 ezer forinttal, a kifizetések 95 százaléka már megtörtént. Az összeget személyi kiadásokra, például edzők bérére, sporteszközök beszerzésére, edzőtáborok, toborzók szervezésére lehet fordítani.