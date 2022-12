Tüntetők várták a minisztert, nagy a rendőri készültség – a belügy a tanárokkal konzultál

Péntekre szervezett szakmai egyeztetést a pedagógusokkal a Belügyminisztérium köznevelési államtitkársága, amire több iskola igazgatóját és tanárait is meghívták. A rendezvényre csak azokat engedik be, akiknek meghívójuk van – tudósít a hvg.hu.

A Telex.hu azt írja: a minisztérium szerint négyszáz iskolaigazgató és tanár lesz majd jelen, és több tucat pedagógus felszólalhat majd – függetlenül attól, hogy aktívan részt vesznek-e a hónapok óta tartó tiltakozásokban, vagy sem. Nagy Katalin, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének beszámolója szerint azonban ők maguk nem szólalhatnak fel.

Az eseményre több tanárokkal szimpatizáló szülő is kilátogatott, transzparensekkel tüntetnek az oktatás helyzete ellen. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete élő bejelentkezésén látszott, ahogy a tanárok érkeznek az eseményre, az egyetem épülete előtt pedig sorfalat alkottak a tiltakozók:

A rendezvényen megjelent Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is, aki azt mondta, hogy éppen ideje volt egy olyan egyeztetésnek, ahol a belügy a tanárokkal tárgyal.

Negyed tízkor megérkezett a helyszínre Maruzsa Zoltán államtitkár is, de a sajtó kérdéseire nem reagált. Fél tíz előtt pár perccel jött meg Rétvári Bence miniszterhelyettes is. Háromnegyed tíz után pedig megérkezett Pintér Sándor belügyminiszter is. A diákok egy levelet akartak neki átadni, de nem fogadta el.

