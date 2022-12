Az Európai Unió rábólintott az Oroszország elleni kilencedik szankciós csomagra

Az uniós tanács tájékoztatása szerint az újabb szankciós csomag elsősorban az orosz védelmi ipart támogató vállalatokra, politikusokra és politikai pártokra vonatkozik.

A megszorítások ugyanakkor újabb két orosz bankot is érintenek, valamint négy orosz műsorszolgáltató működését tiltják be az EU-ban. További exportellenőrzéseket és korlátozásokat vezetnek be, különösen a kettős felhasználású, azaz a polgári mellett a katonai célokra is alkalmas termékekre.

Az intézkedés vegyi anyagokat, idegmérgeket, elektronikai és informatikai eszközök alkatrészeit érinti, valamint megtiltja az orosz bányászati ágazatba történő új beruházásokat.

Nyitókép: iantfoto/Getty Images