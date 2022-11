Nincs jele annak, hogy a kelet-lengyelországi robbanás szándékos támadás eredménye lenne - a nap hírei

Nincs jele annak, hogy a kelet-lengyelországi robbanás szándékos támadás eredménye lenne, és annak sem, hogy Oroszország katonai offenzívát indítana a NATO ellen - jelentette ki a NATO-főtitkára. Jens Stoltenberg a NATO-tagállamok nagykövetei részvételével tartott rendkívüli tanácskozás után elmondta: az előzetes elemzések szerint az incidenst valószínűleg egy ukrán légvédelmi rendszer rakétája okozta, amelyet azért lőttek ki, hogy megvédjék az ukrán területet az orosz cirkálórakétáktól. Hozzátette: ez nem Ukrajna hibája volt, Oroszország viseli a végső felelősséget, mivel folytatja az Ukrajna elleni illegális háborúját. A lengyel elnök véletlen balesetnek nevezte a lengyelországi rakétabecsapódást és ő is Oroszországot tette felelőssé a történtekért. Az orosz katonai szóvivő viszont azt állította, hogy kedden nem támadtak olyan célpontot, ami 35 kilométernél közelebb volt az ukrán-lengyel határhoz. Orbán Viktor miniszterelnök tűzszünetet és békét sürgetett a térségben.

Újraindult a Barátság kőolajvezeték – jelentette be a kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta: a tegnapi támadásban a vezeték nem sérült meg, csak egy transzformátorállomás, amelyet azóta megjavítottak. Egyelőre még alacsonyabb nyomáson, de újra érkezik olaj a vezetéken. A miniszter hangsúlyozta, hogy a Molnak és az stratégiai tárolókban az országnak is elegendő tartaléka van, így hosszabb leállás esetén is biztosított lett volna az ország ellátása.

Turisztikai akciótervet indít a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón elmondta: eltörlik a SZÉP-kártya alszámláit, az azokon szereplő összeg egyaránt felhasználható lesz szálláshely, vendéglátás és szabadidő szolgáltatásokra. A turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetését felfüggesztik október 1. és március 31. között, aki befizette, az visszaigényelheti azt.

Működési támogatásra pályázhatnak a 2000 fő alatti kistelepülések boltjai a Magyar Falu programban – közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár az InfoRádióban elmondta, hogy az 1-2 millió forintos támogatást az energiaárak emelkedése miatt a működésükre fordíthatják a vidéki kisboltok, így például rezsi- és bérköltségekre. A támogatás teljes mértékben előfinanszírozott.

Az emberek felét érintheti a hazai rezsiköltségek emelkedése – derül ki a Magyar Bankholding megbízásából készült kutatásból. Eszerint a válaszadók 59 százalékának anyagi terhet okoz a megemelkedett számlák kifizetése, 41 százaléka kisebb-nagyobb mértékben tervez lakáskorszerűsítést végrehajtani. Az áramár változása az emberek több mint felét érinti. Átlagban 10 és 60 ezer forint között nőtt a megkérdezettek rezsikiadása. A válaszadók 53 százaléka kizárólag a fogyasztás csökkentésével igyekszik takarékoskodni.

Kevesebb új fertőzöttet azonosítottak a múlt héten, és a szennyvízben is csökken a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. Az elmúlt héten összesen 4431 új fertőzöttet igazoltak, ez 125-tel kevesebb az előző hetinél. Jelenleg 749 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen, 79 beteg halt meg. A szennyvízben csökken a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep mintájában, valamint Kecskeméten és Zalaegerszegen.

December 2-ig lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgáira. Idén 541 középiskola írta elő az írásbelit. A jelentkezést december 2-ig ahhoz a vizsgaszervező középiskolához kell beadni, amelyben a felvételiző a vizsgáit meg kívánja írni.

Magyarország továbbra is sürgeti, hogy az Európai Unió minél hamarabb tegye lehetővé Szerbia teljes jogú tagságát - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Belgrádban. A kormányfő Aleksandar Vucic szerb elnökkel és Karl Nehammer osztrák kancellárral egyeztetett, majd közös sajtótájékoztatójukon európai érdeknek nevezte Szerbia európai uniós tagságát. Szerinte sokkal könnyebben lehetne védekezni a migrációval szemben, ha Szerbia is az Európai Unión belül lenne már.

Az Európai Bizottság támogatja Bulgária, Románia és Horvátország csatlakozását a schengeni térséghez. Az ügyben a végső szót a tagállamok kormányfőit tömörítő uniós Tanács mondja ki december 8-án. A belügyekért felelős uniós biztos, Ylva Johansson felidézte: a három országot részben már kötik a schengeni szabályok, az uniós belső határellenőrzéseket ugyanakkor még nem szüntethették meg.

A Yad Vashem Intézetben, a jeruzsálemi holokauszt-emlékközpontban tett látogatást a magyar köztársasági elnök, aki kétnapos munkalátogatásra érkezett Izraelbe. Novák Katalin megtekintette a Nevek Csarnokát és a Gyermekemlékművet, fellobbantotta az örökmécsest, majd koszorút helyezett el az Emlékezés Csarnokában, ezt követően holokauszt-túlélőkkel beszélgetett. Novák Katalin köztársasági elnök kétnapos munkalátogatásra érkezett Izraelbe Jichák Hercog elnök meghívására.

Ismét indul az amerikai elnöki tisztségért 2024-ben Donald Trump. A volt elnök Floridában jelentette be indulási szándékát és azt ígérte, hogy a kampány nem róla szól, hanem az amerikai emberekkel közösen zajlik majd.