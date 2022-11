Könnyítették a SZÉP-kártyán lévő pénzek felhasználását

A Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be, hogy több intézkedést hoztak a fűtési szezon közeledtével nehéz helyzetbe került turizmus megsegítésére.

A lakosságot közvetlenül érintő intézkedés, hogy megváltoznak a SZÉP-kártya szabályai: a belső korlátozást eltörölve

a rendelkezésre álló összeg bármilyen célra felhasználható.

Vagyis átjárhatóvá válnak (megszűnnek) a szálláshely, vendéglátás, szabadidő zsebek, e három cél bármelyikére lehet költeni a pénzt, ugyanúgy, ahogy ez a koronavírus-járvány idején is érvényben volt.

A legnagyobb jelenleg adható turisztikai szakmai segítségként jelentette be Gulyás Gergely, hogy idén

nem kell megfizetniük az érintetteknek a turizmusfejlesztési hozzájárulást,

amelynek mértéke a nettó árbevétel 4 százaléka. Ezt az adónemet 2018-ban vezették be, és annak az adóalanynak kell megfizetnie, aki az Áfa törvény szerinti 5 százalékos adómérték alá tartozó étkezőhelyi, vendéglátási szolgáltatást nyújt. A Kormányinfón elhangzott: aki már befizette ezt az összeget, önellenőrzéssel visszakérheti. Ismeretes, ezt az adót a koronavírus-járványban is felfüggesztette a kormány, 2022-től kellett ismét fizetni. A befolyt összeg csak a turizmus fejlesztésére fordítható.

Könnyítés lehet a szolgáltatóknak az is, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ bevezetését fél évvel elhalasztották, 2023. július 1-jével állnak be a vonatkozó kötelezettségek. Ezek adminisztratív jellegűek, ugyanis minden hazai szálláshely-szolgáltató összes szálláshelyét be kell ebbe az elektronikus rendszerbe kötni. Ezáltal a Magyar Turisztikai Ügynökségnek Európa legrészletesebb, naprakész turisztikai adatbázisa kerül a kezébe azzal, hogy a vendégérkezések és vendégéjszakák számára rá fog látni (sőt, néhány hivatal is láthatja az adatokat, például a NAV és az önkormányzatok, ellenőrzési céllal). Az adatok egy részét egyébként elérhetővé teszik az igyutazunk.hu oldalon (48 órás késleltetéssel).

Kötelezővé tette nemrég a kormány az új, magyar szálláshely-minősítést is. Eddig ez a kötelezettség csak a szállodákra és a panziókra vonatkozott, és önkéntes igénylésen alapuló védjegyrendszer volt, most azonban már

kötelező érvényű, a kereskedelmi- és a magánszálláshelyekre, egyéb szálláshelyekre egyaránt kiterjedő, országosan egységes nemzeti szálláshely-minősítő rendszert

vezetnek be. A minősítés megszerzésének határidejét most kitolták egy évvel, 2023. december 31-ig.

Visszatér még egy Covid-intézkedés, mégpedig a 24 hónapos munkaidőkeret. Ezt Gulyás Gergely elmondása szerint a szakmai szervezetek kérték, mert bevált. Az intézkedés csak a turisztikai ágazatra vonatkozik.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter később kérdésre válaszolva elmondta, pénzbeli támogatást nem áll módjukban adni a szolgáltatóknak, de a fentieket, főként a turizmusfejlesztési hozzájárulás elengedését jelentős segítségnek tartják.

Nyitókép: Magyarország kormánya