Jövő év elején indulhatnak az Interreg-pályázatok - a nap hírei

Jövő év elején indulhatnak a határmenti fejlesztéseket támogató, úgynevezett Interreg program pályázatai - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: az Európai Bizottság a közelmúltban jóváhagyta a magyar irányítással, a következő 7 éves időszakra benyújtott terveket. 2029 végéig mintegy 60 millió euró uniós keretösszeg áll rendelkezésre. A miniszter szerint 2215 kilométer hosszú határszakaszon, 7 országban, 19 különböző megyében valósulnak meg fejlesztések a régióban. Magyarország esetében ez Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyét érinti. Azt is hangsúlyozta: magyar vezetéssel, Szlovákiával, Romániával és Ukrajnával működnek szorosan együtt.

Országszerte és a határon túl is ünnepségeket tartottak a reformáció emléknapján. Novák Katalin köztársasági elnök Torontóban, az Első Magyar Református Egyház új templomának és közösségi központjának megnyitóján arról beszélt: Magyarország feladata a felelősségvállalás, a diaszpórában élő magyaroké pedig magyarságuk megőrzése. Marosvásárhelyen felavatták Erdély legnagyobb magyar iskolájának részben magyar állami támogatással felújított épületegyüttesét, a Bolyai Farkas Gimnáziumot és a Marosvásárhelyi Református Kollégiumot. Orbán Viktor kormányfő levelében a magyar megmaradás mentsvárainak nevezte az erdélyi református óvodákat és iskolákat. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa által szervezett központi ünnepség Budapesten volt a reformáció emléknapján.

Közlemény adott ki a november elsejei Mindenszentek napja alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az MKPK azt hangsúlyozza: a keresztény hívők november 1-jén közös napon ünneplik az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Mindenszentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek számára előírás a szentmisén való részvétel.

Oroszország ismét rakétákkal támadott több ukrajnai várost. Az országos rendőrfőnök szerint 13-an megsebesültek. Kormányzati közlések szerint az orosz erők támadása tíz régiót - azaz az ország csaknem felét - érintette, főként energetikai létesítményben keletkeztek károk. A főváros, Kijev vezetése közölte, hogy a légvédelemnek köszönhetően a fővárost nem érte egyetlen találat sem, ugyanakkor részleges áram- és vízkimaradások vannak a városban.

Hivatalosan is bejelentette a részleges mozgósítás lezárását az orosz védelmi minisztérium. Ezzel a behívók előkészítése és kézbesítése is véget ért. A tárca szerint a katonai biztosi hivatalok mostantól csak az önkéntesek és szerződéses szolgálatra jelentkezők felvételével foglalkoznak majd. Szergej Sojgu pénteken tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek a szeptember 21-én megkezdett részleges mozgósítás befejezéséről. A miniszter szerint 300 ezer embert hívtak be.

Ismét ellenőrzik a fekete-tengeri gabonaexportban résztvevő hajókat a török és az ENSZ-csapatok - közölte a világszervezet szóvivője, miután Oroszország a hétvégén felfüggesztette részvételét az egyezményben. Moszkva arra hivatkozva függesztette fel közreműködését, hogy megtámadták a fekete-tengeri flottáját, így nem tudja szavatolni a polgári hajók biztonságát. Az ENSZ ugyanakkor megkérdőjelezi Moszkva indoklását, mert a világszervezet szerint a támadás éjszakáján nem tartózkodtak hajók a tengeri folyosón.

További 100 millió eurót biztosít az ukrajnai menekültek megsegítésére hét tagállam számára az Európai Bizottság. A pénzt Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Bulgária, Észtország, Lettország és Litvánia számára kapja. A brüsszeli testület a megítélt összeget a menekültek befogadása és megsegítése terén elért eredmények, nem pedig a tényleges költségek alapján szabadítja majd fel. Az első, 248 millió eurós részletet májusban juttatták el Lengyelország, Románia, Magyarország, Szlovákia és Csehország számára.

Hidrogénbeszerzésről tárgyalt Kazahsztánban a német külügyminiszter. A zöldpárti Annalena Baerbock Asztanában azt hangsúlyozta: a Kaszpi-tenger régiójában tervezett hidrogénprojekt részeként 2030-tól szélenergia segítségével 3 millió tonna hidrogént nyerhetnek ki elektrolízissel a tengervízből. A német tárcavezető szerint Berlin közösen Brüsszellel digitalizációs, energetikai és szállítmányozási projekteket indít, hogy szorosabbra fűzze Európa és a közép-ázsiai régió kapcsolatát.

Szöulban november 5-éig tartó nemzeti gyászhetet hirdetett az államfő a halloweeni ünnepségeken történt tragédia után. Az utcabálon történt lökdösődésnek már 154 halálos áldozata és 133 sérültje van. Az áldozatok között több külföldi van, de magyar érintettje nincs a tragédiának. A dél-koreai elnök katasztrófaövezetté nyilvánította a baleset helyszínét.