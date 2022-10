Ismét rakétacsapás érte Kijevet - videó

Robbanásokat hallottak a fővárosban, Kijevben, az északkeleti Harkivban és a délkeleti Zaporizzsjában. A hatóságok felszólították az embereket, hogy menjenek óvóhelyekre. Áramkimaradásokról is érkeztek jelentések.

A CNN azt írta, hogy ukrán főváros egyes részein elment az áram és a víz is a támadások után. Harkivban és Zaporizzsjában is a kulcsfontosságú infrastrukturális létesítményekre támadtak orosz rakéták helyi ukrán tisztségviselők szerint.

Kirilo Timosenko, az ukrán elnöki iroda helyettes vezetője közölte, hogy tömeges orosz támadás indult hétfő reggel Ukrajna több régiójának energetikai létesítményei ellen.

"A rakéták egy részét a légvédelem lelőtte, mások célba találtak" - tette hozzá.

Andrij Nebitov, a Kijev környéki rendőrség vezető tisztje a Telegram-csatornáján tett közzé felvételt két, a főváros felé tartó rakéta lelövéséről. Helyiek videót töltöttek fel arról, hogy a kijevi légiriadó idején sokan a metróállomásokra menekültek.



Kyiv subway now, during an air raid alert. pic.twitter.com/pCXnAn84Ix — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 31, 2022