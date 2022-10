Uniós pályázatok jóváhagyásáról számolt be Szijjártó Péter

Az úgynevezett Interreg programok kiemelt jelentőséggel bírnak Magyarország számára. Még ha uniós összevetésben viszonylag szerényebb európai költségkeret is társul hozzá, mégis ezen együttműködés keretében 2215 kilométer hosszú határszakaszon, 7 országban, 19 különböző megyében valósulnak meg fejlesztések a régiónkban - írta Facebook-oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint mindennek meghatározó szerepe van a határ menti térségek fejlesztésében és jószomszédi viszony fenntartásában a szlovák, a román és az ukrán relációban egyaránt.

Magyarország a program irányító hatóságaként 2022. április 1-jén nyújtotta be a következő 7 éves időszakra vonatkozó programtervet az Európai Bizottságnak, amelyet most októberben végül jóvá is hagyott a Bizottság belső döntéshozó fóruma.

"Ez azt jelenti, hogy 2029 végéig mintegy 60 millió euró uniós keretösszeg áll rendelkezésünkre,

hogy a szlovákokkal, a románokkal és az ukránokkal közösen fejlesszük a számunkra fontos határmenti projekteket. A magyar vezetésű program az első ezen kezdeményezések sorában, amelyben Ukrajna is részesül, és ez talán mindennél többet elmond a magyar szomszédságpolitikáról."

A Bizottság a program előlegét az év végéig kiutalja, ezáltal a jövő év elején megnyílhatnak a pályázati lehetőségek. Magyarország esetében ez Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyét érinti.

Nyitókép: Matteo Cottardo/Getty Images