Új kerettel biztosítaná válsághelyzetben a szabad mozgást az Európai Bizottság – a nap hírei

A területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter abban bízik, hogy októberben el tudja fogadni az Országgyűlés az Európai Bizottság által kért, a jogállamisági problémák kezelésére kidolgozott törvényjavaslatokat. Navracsics Tibor az InfoRádióban fontosnak nevezte, hogy november 19-ig megkezdje működését a közbeszerzési integritási hatóság. Hangsúlyozta: magyar kormány mindenképp teljesíti az Európai Bizottságnak tett vállalásait, így az uniós forrásokért felelős miniszter szerint nem vonnak el pénzeket Magyarországtól. Egyes szükséges módosításokat már ma az Országgyűlés elé terjesztette a kormány. A jelentősebb módosítások pénteken kerülnek az Országgyűlés elé.

Magyarországon megtalálható minden olyan energiaforrás, amelyek lehetővé teszik, hogy az ország függetlenné és zölddé váljon - mondta a technológiai és ipari miniszter Brüsszelben. Palkovics László Brüsszelben a foglalkoztatásért és a környezetvédelmi ügyekért felelős uniós biztossal tárgyalt, és bemutatta a kormány terveit az energetika és a közlekedés területén. Megerősítette, hogy Magyarország 16 milliárd eurós beruházást kíván végrehajtani, amelynek központjában a villamosenergia-rendszer átalakítására áll.

Az Európai Bizottság új kerettel biztosítaná az áruk és szolgáltatások szabad mozgását válsághelyzetekben – jelentette be a digitális korra felkészült Európáért felelős uniós biztos. Margrethe Vestager, a válságkezelési keret bemutatásakor elmondta: az intézkedéssel az újabb válságok esetén biztosítani lehet majd az egységes piac nyitottságát, valamint azt, hogy a létfontosságú áruk továbbra is rendelkezésre álljanak. Létrejön egy tanácsadó csoport is, amely az Európai Bizottság és a tagállamok képviselőiből áll. A testület ajánlhatja a tagállamoknak, hogy fontos áruk rendelkezésre állásának elősegítésére bővítsék vagy módosítsák termelőkapacitásaikat, illetve gyorsítsák fel a termékek engedélyezésének folyamatát.

A Magyar Bankszövetség a kamatstop meghosszabbítása helyett annak fokozatos kivezetését tartja az egyedüli, megfelelő szakmai megoldásnak. A szövetség közleményében kiemeli: az európai és a magyar gazdaságnak minden korábbinál több gazdaságfejlesztési és likviditást biztosító kölcsönre van szüksége a háborús recessziós hatás leküzdésére. Állásfoglalásuk szerint a kamatstop féléves hosszabbítása nagyjából 70 milliárd forintos veszteséget jelent a bankszektornak. Az extra adóval együtt a bankok éves többletterhe már meghaladja az 500 milliárd forintot.

Távozik a Magyar Posta vezérigazgatója, Schamschula Györgyöt visszahívta vezetői posztjáról a gazdaságfejlesztési miniszter. A vezérigazgatói feladatokat átmeneti jelleggel, megbízottként Simon Csilla vezérigazgató-helyettes látja el. A gazdaságfejlesztési miniszter közleményében kiemeli: Schamschula Györgynek köszönhetően az elmúlt időszakban a Magyar Posta jelentős fejlesztéseken esett át, piaci helyzete stabilizálódott. Az új vezérigazgató feladata lesz a Magyar Posta digitalizációjának és versenyképességének növelése.

Elismerte a létszámhiányt a BKV vezérigazgatója, ugyanakkor szerinte az nem éri olyan mértékű, hogy veszélyeztetné a szolgáltatást. Bolla Tibor egy budapesti háttérbeszélgetésen arról számolt be, hogy nyáron drasztikus mértékben csökkent az autóbuszvezetők létszáma, de ez a tendencia augusztusban lelassult. Úgy fogalmazott, hogy ha nem csökken tovább a járművezetői állomány, akkor zavartalanul fenntartható a szolgáltatás. A vezérigazgató szerint jelenleg több mint kétszáz dolgozó hiányzik a BKV állományából.

Leállt a nyersvas- és acélgyártás a Dunaferrnél kokszhiány miatt. A cég közleménye szerint a kokszot évtizedek óta szállító osztrák cég társaság megtagadta a szállítást. Az írták, a cégcsoport túlélésére az egyetlen esély, hogy a termelést fenn tudja tartani és rövid távon újra tudja indítani a nagyolvasztóit, ehhez pedig a megfelelő mennyiségű és minőségű koksz beszállítására van szükség egy héten belül. Hozzátették, hogy a hosszabb leállás - elsősorban az újraindulás műszaki kockázatai és költségei miatt - ellehetetlenítené a Dunaferr működését.

Bejelentette a Demokratikus Koalíció árnyékkormányának 15 tagját Dobrev Klára. Azt mondta, a kormányzás politikai tevékenység, és ő azzal ért egyet, ha a kormányt választott képviselők alkotják, mert a választóktól függő kormánytag a miniszterelnöki túlhatalom egyik legerősebb korlátja. Dobrev Klára azt hangsúlyozta, hogy árnyékkormánya tagjai választói legitimitással rendelkeznek, de emellett szakterületek elismert képviselői. A Fidesz úgy reagált a bejelentésre, hogy Gyurcsány Ferenc akar visszatérni a hatalomba.

Örök nyugalomra helyezték II. Erzsébetet a windsori kastély Szent György kápolnájának kriptájában. A 96 éves korában, szeptember 8-án elhunyt uralkodót, szűk családi körben, a nyilvánosság teljes kizárásával férje, a tavaly elhunyt Fülöp herceg mellett helyezték el. Előzőleg a Westminster-apátságban tartott gyászistentiszteleten kétezer meghívott vendég vett részt, köztük Joe Biden amerikai és Emmanuel Macron francia elnök, valamint az egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség országainak vezetői is. Magyarországot Novák Katalin államfő képviselte.