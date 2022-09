Bemutatta árnyékkormánya tagjait Dobrev Klára

Vasárnap Dobrev Klára arról beszélt, hogy a megélhetési válság legfőbb okozója maga Orbán Viktor, és amíg a miniszterelnök a posztján marad, addig a válság is maradni fog. Ezért kell árnyékkormányt alakítani.

Hétfőn, kormánya bemutatásakor a Facebook közvetített beszédben kifejtette: a Demokratikus Koalíció baloldali alternatívát kínál, és a kormányzás politikai tevékenység, aminek természetes része, hogy különböző szakértői anyagokból, szakmai javaslatok között a kormány a politikai értékrendje, stratégiai céljai és az ország érdeke alapján dönt, így a kormányzás nem csupán szakmai, hanem értékvezérelt döntések sorozata - írta az Index.

Dobrev Klára azzal ért egyet, ha a kormányt választott képviselők, politikusok alkotják, hozzátette: a brit parlamentarizmust, a brit árnyékkormányt tekintették példának.

Az élő közvetítés néhány perc után leállt.

Az árnyékminiszterek névsora:

Molnár Csaba kancelláriaminiszter,

Bodnár Zoltán pénzügyminiszter,

Rónai Sándor külügyminiszter,

Arató Gergely kormányprogramért felelős miniszter,

Mustó Géza belügyminiszter,

Kordás László bér- és munkaügyi miniszter,

Gy. Németh Erzsébet szociális és nyugdíjügyi miniszter,

Komáromi Zoltán egészségügyi miniszter,

Varju László energia- és rezsiügyi miniszter,

Dávid Ferenc gazdasági miniszter,

Vadai Ágnes honvédelmi miniszter,

Oláh Lajos környezetvédelmi és klímaügyi miniszter,

Benedek Szilveszter mezőgazdasági miniszter,

Barkóczi Balázs oktatási miniszter,

Szaniszló Sándor önkormányzati miniszter.

A vidéki önkormányzatokért felelős főtanácsadó Szitka Péter, a kazincbarcikai polgármester felel a sportért is.

Az árnyékkormány szóvivője Kálmán Olga.

A Magyar Hang tudósítása szerint újságírói kérdésre Dobrev arról beszélt, az árnyékormány sajtótájékoztatókat is fog tartani, így például lesznek lesznek árnyékkormány-infók is. Az árnyékormánynak pedig már hivatalos weboldala is van.

