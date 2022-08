Az idén is előre hozzák a szeptemberi családi pótlék kifizetését - a nap hírei

Az idén is előre hozzák a szeptemberi családi pótlék kifizetését, így augusztusban két havi összeget kapnak a családok, hogy a kormány ezzel is segítse az iskola kezdést. Az intézkedés azt is jelenti, hogy szeptemberben nem lesz utalás, legközelebb októberben érkezik családi pótlék.

Rendkívüli ülést tart hétfőn az Országgyűlés az ellenzéki pártok kezdeményezésére, a többi között a katatörvény miatt. A Fidesz frakciója nem vesz részt a 13 órakor kezdődő ülésen. Az MSZP, a DK, a Párbeszéd, az LMP és a Jobbik a rezsiemelés megszüntetéséről, a lakóépületek szigeteléséről, az élelmiszerválság leküzdéséről, a klímabérlet bevezetéséről, valamint az egyes termékek áfamenetességéről szóló javaslatokat terjesztett a Ház elé.

Még egy hónapig dolgozhatnak a fiatalok a támogatott nyári diákmunka programban. A 16 és 25 év közötti, nappali tagozatos tanulók foglalkoztatásához az önkormányzatok és a mezőgazdaságban, turizmusban, vendéglátásban működő vállalkozások kérhetnek támogatást. Mostanáig több mint 25 ezer diák dolgozik, 2,7 milliárd forintot meghaladó állami hozzájárulással. A legtöbb munkáltatói kérelem Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe érkezett be.

Az áramfogyasztás csökkent, a termelés ugyanakkor nőtt júniusban. Az energiahivatal adatai szerint a bruttó áramfogyasztás összességében 3,5 százalékkal esett vissza, a hónap végi extrém meleg miatt ugyanakkor ugrásszerűen nőtt. A naperőművi termelés június 19-én érte el a maximumát, 1.765 megawattos értékkel.

Jelentősen drágulhatnak az autópályamatricák januártól. A napi.hu számítása szerint az éves matrica ára 55 ezer forintra, a megyei matrica pedig 6.400 forintra drágulhat.

Angol és német nyelven is használhatók a BKK jegyautomatái. A számlakiadás rendszere is megújult: aki áfás számlát kér, az a regisztrált e-mail címére e-számlát kap. Budapesten és az agglomerációban 180 helyszínen 313 automata van éles üzemben.

Átadták a megújult déli összekötő vasúti Duna-hidat. Az ünnepségen a közlekedésért felelős államtitkár kiemelte: a megújult híd nemcsak a vasúti személyforgalomban, hanem a nemzetközi teherforgalomban is jelentős szerepet tölt be. Vitézy Dávid hozzátette: a déli összekötő vasúti Duna-hídon halad át a Magyarország keleti és nyugati országrészei közötti vasúti forgalom 90 százaléka.

10 éve nem látott mennyiség termett akácmézből, de a napraforgómézről az aszály miatt le kell mondani – mondta a Magyar Nemzetnek az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Bross Péter ugyanakkor hozzátette: mindezek ellenére a hazai piacon nem kell mézhiánytól tartani.

Újabb 9 embernél igazolták a majomhimlőt, így 42-re nőtt a fertőzöttek száma. Az újabb betegek is 23 és 50 év közötti férfiak, a legtöbbjük Budapesten él. A fertőzöttek egyike sincs kórházban, otthon tartózkodnak elkülönítve. A járványügyi hatóság valamennyi beteg esetében kontaktkutatást végez.

A Magyar Orvosi Kamara titkára szerint hosszabb távon az ellátóhelyek összevonásával, számuk racionális csökkentésével lehetne megoldani a kedvezőtlen folyamatokat az egészségügyben. Svéd Tamás írásában egyebek mellett a szakdolgozói béremelést, a köz- és magánellátás együttműködési szabályainak kialakítását, a szerepek és betegutak meghatározását és az ennek megfelelő átszervezéseket sürgeti.

Szombat éjfélig vizet osztanak a nagyobb vasútállomosokon és buszpályaudvarokon. A MÁV-START naponta 10 és 17 óra között a budapesti pályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, a Volánbusz munkanapokon 12 és 14 óra között a Népliget autóbusz-állomáson és a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszpályaudvarain oszt ásványvizet.

Összesen 4 millió kilogramm élelmiszert mentett meg és osztott szét a rászorulók között 2022 első felében az Élelmiszerbank. Eddig 211 ezer rászorulóhoz juttatott el a szervezet többségében lejáratközeli vagy csomagolási hibás termékeket, amiket áruházakból és élelmiszergyártóktól gyűjtött össze.

Fél százalékponttal 1,75 százalékra emelte alapkamatát a Bank of England és egyben recesszióra is figyelmeztetett. Az Európai Unió kívüli legnagyobb európai gazdaság jegybankja december 16-án kezdte jelenlegi szigorítási ciklusát. A Bank of England inflációs célja 2 százalék.

Az euróövezeti gazdaság lassulásáról számol be legújabb jelentésében az Európai Központi Bank. Az infláció továbbra is nemkívánatosan magas, és várhatóan még egy ideig a kijelölt cél felett marad. Az ukrajnai háború elhúzódása továbbra is jelentős lefelé mutató kockázatot jelent a növekedésre nézve.

A fennálló világrend elleni támadásnak nevezte Oroszország Ukrajna elleni támadását a NATO főtitkára. Jens Stoltenberg, szülőföldjén, Norvégiában, Utoya szigetén egyúttal arra figyelmeztetett, hogy ha az orosz elnök bármelyik NATO-tagország ellen rendelne el támadást, a szervezet összes tagországa mozgósítást rendelne el. Közben Kelet-Ukrajnában ismét polgári célpontokat ért orosz rakétatámadás. A Donyeckhez közeli Toreckben 8 halálos áldozatról számolt be a helyi kormányzó.

Kitört egy tűzhányó Izlandon, a főváros közelében, a vöröslő lávatömeg megjelenését földrengések kísérték. A Reykjavíktól 30 kilométerre északnyugatra található vulkán kitörése sokkal erőteljesebb volt, mint a tavalyiak. A láva eddig körülbelül 74 ezer négyzetméternyi területet borított be, de a közelben élők egyelőre nincsenek veszélyben.