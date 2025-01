Szörnyű erdőtüzek pusztítanak Los Angeles környékén - videó

A brit hírügynökség beszámolója szerint már több mint 30 000 embert evakuáltak, miközben 50 kilométerrel arrébb egy másik erdőtűz megállíthatatlanul terjed. Eddig majdnem 1200 hektár égett le Santa Monica és Malibu tengerparti városok közötti Pacific Palisades területén. A hatóságok arrra figyelmeztetnek, hogy a hosszan tartó száraz időjárást követően érkezett erős szelek újabb futótüzeket okozhatnak.

A tűzoltóság egyik szóvivője a KTLA helyi televíziós csatornának elmondta, hogy több ember megsérült, néhányan megégették az arcukat és a kezüket. Azt is közölte, hogy az egyik női tűzoltó fejsérülést szenvedett. A CBS News szerint egy pasadenai idősek otthonából közel 100 lakót evakuáltak. A tűzoltóság közölte, hogy egy harmadik, helyen, a Los Angelestől északnyugatra fekvő San Fernando völgyben is felcsaptak a lángok

A wildfire raged across the Pacific Palisades, an upscale section of Los Angeles, sending large billows of smoke over much of the metropolitan area and causing traffic jams as people fled their homes under evacuation orders https://t.co/BPtM4U0rfc pic.twitter.com/jgp9Z6ADE7 — Reuters (@Reuters) January 8, 2025

Szemtanúk arról számoltak be, hogy számos ház kigyulladt és sok helyen még a menekülők autói is a lángol martalékává váltak. A tűz közben elérte a Getty Villát környékét is. Az épületben felbecsülhetetlen értékű műalkotásokkal teli múzeum található, de úgy tudni, hogy a gyűjtemény biztonságban van.

NEWS UPDATES: California Governor @GavinNewsom declares state of emergency in Los Angeles as wild fires spread across the Pacific Palisades among other updates this hour. Here’s what’s #TrendingNow across East Africa and the globe. ?? Stay informed, stay ahead! We’ve got you… pic.twitter.com/YUGcaPFVTN — East Africa Media Group (@EAMGtv) January 8, 2025

Mielőtt felcsaptak a lángok az USA Országos Meteorológiai Szolgálata a legmagasabb riasztást adta ki Los Angeles megye nagy részére. A 80-130 km/h szél, valamint az alacsony páratartalom és kevés eső rendkívül tűzveszélyessé tette a környéket. Gavin Newsom kormányzó pedig szükségállapotot hirdetett, és a megye más körzeteiben is riadókészültégbe helyezte a katasztrófavédelem egységeit.