A termelés csaknem fele kiesett a százhalombattai Dunai Finomítóban - a nap hírei

A termelés csaknem fele kiesett a százhalombattai Dunai Finomítóban, miután tűz volt az egyik üzemben. A személyzet és a létesítményi tűzoltóság szakemberei rövid idő alatt eloltották a lángokat, személyi sérülés és környezeti kár nem történt. Ugyanakkor az üzem leállt, ami átmenetileg visszaveti a Mol kőolajfeldolgozó képességét, mintegy napi 8 ezer tonnával. ---- A térség másik nagy finomítója, a schwechati is áll egy ideje egy baleset miatt, a magyar kormány felszabadította a stratégiai tartalékok egy részét, hogy biztosítsa az üzemanyagot az OMV magyarországi kútjai számára.

A globális folyamatok eredményének nevezte a forint gyengülését a gazdaságfejlesztési miniszter. Nagy Márton egy háttérbeszélgetésen úgy vélte: a háború vége erősítené leginkább a forintot. A Portfólió beszámolója szerint a miniszter arról beszélt, hogy a várakozások most kezdenek megváltozni a világgazdasági kilátásokat illetően: az infláció tekintetében a várakozások feletti számok jelennek meg, miközben az elemzők egyre nagyobb eséllyel árazzák a recessziót. A miniszter úgy fogalmazott, hogy ez nagyon kedvezőtlen kombináció is lehet a gazdaságpolitika irányítóinak. Hozzátette: minden azon múlik, hogy mikor ér véget a háború. A keddi kereskedésben újabb történelmi mélypontra zuhant a forint az euróval szemben: volt hogy 402 forintot is kértek 1 euróért.

Áprilisban 3,1 százalékkal nőtt az ipari termelés, munkanaphatástól megtisztítva pedig 4,7 százalékkal emelkedett. A KSH adatai szerint a márciusinál 1,6 százalékkal kisebb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás a márciusi, 0,2 százalékos esés után. A feldolgozóipari alágak többségében növekedést mért a KSH éves összehasonlításban, viszont a legnagyobb súlyú járműgyártás, már harmadik hónapja nagymértékben, áprilisban 7,1 százalékkal csökkent. Az ipari export volumene 3,8 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

Sorra jelentik be a cégek, hogy áthárítják ügyfeleikre a kormány által bevezetett különadót. Legutóbb a Wizz Air jelentette be, hogy az extraprofit-adó és az üzemanyagárak növekedése miatt a viteldíjak növekedni fognak. A Ryanair már a múlt héten bejelentette, hogy a már megvásárolt jegyekre is ráterhelik a többletköltséget. Első bankként a K&H közölte, hogy augusztustól magasabb tranzakciós illetékkel számolthatnak ügyfelei. Kormányzati részről korábban többször közölték, hogy fellépnek az adók tömeges és nagy arányú áthárítása esetén, mert nem akarják, hogy azokat a lakosság fizesse meg.

Megszavazta az Országgyűlés a miniszterelnök fizetésének megemelését. A jövőben a kormányfő ugyanannyit keres majd, mint az Országgyűlés elnöke. Ez jelenleg 3,5 millió forint. Orbán Viktor eddig havi bruttó 1,5 millió forintot kapott miniszterelnöki megbízatása után, és havi bruttó 1,3 millió forintra volt jogosult képviselői alapfizetés jogcímén.

Jelentősen csökkentenék a parlamenti frakcióknak juttatott állami támogatást a kormánypártok, az erről szóló javaslatot jövő héten nyújtják be – közölte a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté egy háttérbeszélgetésen azt mondta, hogy a frakciók létszáma helyett az országgyűlési választáson induló listákhoz kötik a parlamenti képviselőcsoportoknak járó állami támogatásokat a Fidesz. Eszerint a következő ciklusban a baloldali pártok hárommilliárd, míg a kormánypártok kétmilliárd forinttal kevesebből gazdálkodhatnak majd.

Fél éves haladékot kaptak a vendéglátó üzletek és a turisztikai attrakciók a kötelező adatszolgáltatásra, az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Ennek értelmében jövőre indul a vendéglátó üzletek és a turisztikai attrakciók adatszolgáltatási kötelezettsége a Nemzeti Turisztikai Adaszolgáltató Központ felé. Tavaly november óta már több mint 10 ezer turisztikai attrakció és vendéglátó üzlet regisztrált a rendszerbe. Most csatlakozik minden olyan turisztikai attrakció, ahol jegyértékesítés zajlik. A vendéglátó üzletek valamennyi típusa regisztrációköteles, az adatszolgáltatók körébe azonban csak az online pénztárgépet használók tartoznak.

Felajánlotta a megadást a Szeverodonyeckben körülzárt ukrán erőknek az orosz hadsereg. Az ajánlat szerint mariupoli mintára tennék lehetővé a fegyverletételt az ukránoknak. Egy luhanszki illetékes szerint a szeverodonyecki Azot vegyiüzem területén mintegy 2500 fegyveres lehet, akik közül 500-600 külföldi. Az orosz Védelmi Irányító Központ vezetője pedig arról beszélt, hogy az üzem területén mintegy 500-800 civil tartózkodhatott, akiknek egy része szombaton elkezdett kijönni a létesítményből. Közben Ukrajna egész területén légiriadó volt, Kárpátalját is beleértve, de támadásról nem érkezett hír.

Alig változott a szennyvíz koronavírus-koncentrációja az elmúlt héten, a települések többségében stagnálást mértek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint 9 településen csökkenő a tendencia, 13 településen már az alacsony, 9 mintavételi helyen pedig a mérsékelt tartományba esik a koncentráció.