Nagy Márton az inflációról: nyitottak vagyunk, ennek most látjuk kárát

Globális folyamatok eredménye az elmúlt napokban látott forintgyengülés, fogalmazott egy háttérbeszélgetésen a gazdaságfejlesztési miniszter, aki felhívta a figyelmet az Egyesült Államokban látott, a vártnál jóval nagyobb, 8,6 százalékos inflációs adatra is. Ilyesmire legutóbb 1980-ban volt példa,. Hasonlóan magas, 7,6 százalékos volt a németországi májusi infláció is, ami szintén több évtizedes rekord.

Nagy Márton kiemelte: a májusi 10,7 százalékos magyar inflációs adat mögött döntően globális tényezők állnak.

"Az infláció eredete 80 százalékban globális, két dologból ered: energia és drágább gabona"

– mondta el.

Nagy Márton szerint a globálisan is erős inflációs feszültségre egyre inkább ráépül egy recessziós kockázat. Emlékeztetett: az OECD pár nappal ezelőtt 3 százalékra vágta le idei globális növekedési prognózisát, jövőre pedig 2,8 százalékot vár. Az Egyesült Államokban egy a hétfői Financial Times-ban megjelent elemzés már szinte biztosra veszi az amerikai recessziót 2023-ra. Összességében így attól lehet tartani, hogy 2023 nehezebb év lesz, mint a 2022-es, fejtette ki.

"A megkérdezettek 38 százaléka azt mondja, hogy az első félévben esik recesszióba Amerika, a megkérdezettek 30 százaléka szerint pedig a második félévben" – summázta.

A magyar fizetőeszköz gyengüléséről Nagy Márton azt mondta, hogy az elmúlt napok forintgyengülése, így a 400 forintos euróárfolyam a globális folyamatok eredménye. A magyar nyitott gazdaság:

a béke segítené a helyreállítási folyamatok stabilizálását.

"Jó dolog, hogy nyitottak vagyunk, de amikor egy ilyen válság bejön, az megüt minket. Azt szoktuk mondani, hogy mindennek az oka a háború. Ha a háború befejeződne, az energiaárak konszolidálódnának, ha nem is mennének vissza oda, ahol voltak, mert szankciók vannak" – mondta el a miniszter.

Nagy Márton azt is elmondta, hogy a növekvő inflációs környezetben a piac a kamatemelésekre is elkezdte átárazni a várakozásokat. A FED-től és az Európai Központi Banktól is nagyobb léptékű beavatkozást vár, mint a korábban jelzett 50, illetve 25 bázispont.

A FED szerda este dönt a kamatemelés mértékéről: az elemzők már nem tartják kizártnak a 75 bázispontos emelést sem.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán