A magyar gazdaságra ledobott atombombához hasonlította az olajembargót a miniszterelnök - a nap hírei

A magyar gazdaságra ledobott atombombához hasonlította az Oroszország ellen tervezett uniós olajembargót a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádióban kijelentette: az Európai Bizottság elnöke a javaslattal megtámadta a korábban nehezen létrehozott európai egységet. A miniszterelnök kiemelte: ha elfogadják az olajembargót, akkor a rezsicsökkentésnek vége, a kutakon pedig 700 forintos benzin- és 800 forintos gázolajár következhet. Úgy vélte: az orosz olaj más fajtával helyettesítéséhez ezer milliárd forintos beruházásra és öt évre lenne szükség. Dmitrij Medvegyev az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese bátor lépésnek nevezte, hogy Orbán Viktor nem támogatja az orosz energiatermékekre vonatkozó uniós embargót.

Az Európai Unió egy évvel, 2024-ig meghosszabbítaná a Magyarországnak és Szlovákiának korábban javasolt mentességet az orosz kőolajembargó ügyében - értesült brüsszeli diplomáciai forrásokból az Euronews. Az eredeti javaslat szerint Magyarország 2023 végéig vehetne orosz kőolajat, az új javaslat 2024 végéig szól. Úgy tudni, a mentességi javaslat a nagyköveti értekezlet mai ülésén hangzott el, a tárgyalás folyamatban van, akár a hétvégén is folytatódhat, ezért nem biztos, hogy ez lesz a végleges ajánlat a magyarok és a szlovákok számára. Közben sajtóhírek szerint Bulgária csütörtöki jelzése után Horvátország is felmentést szeretne az olajembargó alól.

A kormányszerkezet jelentős átalakítására, és sok új ember bevonására készül a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádióban azt mondta, hogy még május vége előtt bemutatja új kormánya tagjait. A miniszterelnök arról beszélt, hogy nagyon sok és mérvadó változás következik, mint ahogy a világban is sok és mérvadó változás történt. Azt mondta, hogy erősíteni kell a migránsnyomás elleni védekezést, továbbra is számolni kell a járvánnyal és a háborúval is. Úgy fogalmazott, hogy olyan kormányt kell alakítani, ami ezekkel szemben képes megvédeni Magyarországot.

Az ukrán elnök szerint semmiféle tárgyalás nem lehet Oroszországgal, ha hadserege megöli a Mariupolban maradt ukrán katonákat és civileket, miközben szabadon is engedhetné őket. Volodimir Zelenszkij azt hangsúlyozta: a háború február 24-i kezdete óta nem volt olyan nap, hogy az ukrán fél ne vetette volna fel az oroszoknak a humanitárius folyosó létesítésének szükségességét. Előzőleg a kijevi elnöki hivatal vezetője azt mondta: ismét megkísérlik a mariupoli Azovsztal acélműben rekedtek evakuálását az ukrán erők, de részleteket nem közölt.

A mezőgazdasági nagyhatalmak ígéretet tettek arra, hogy az ukrajnai háború ellenére is biztosítják a világ élelmezésbiztonságát. A nyilatkozatot mások mellett az Európai Unió, az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália írta a Kereskedelmi Világszervezet székhelyén. Egyebek mellett ígéretet tettek arra, hogy az élelmiszer- és mezőgazdasági piacok nyitottak, kiszámíthatók és átláthatók maradnak, és nem vezetnek be indokolatlan korlátozó kereskedelmi intézkedéseket az agrár-élelmiszeripari termékekre vagy a mezőgazdasági termelés szempontjából kulcsfontosságú termékekre.

Kismértékben, 0,8 százalékkal visszaestek az élelmiszerárak a világon áprilisban, elsősorban a növényi olajok drasztikus, valamint a gabonafélék enyhe árcsökkenése hatására. A FAO adatai szerint a márciusban rekordmagasságot elérő takarmánygabona világpiaci ára áprilisban 1,8 százalékkal mérséklődött. A legnagyobb mértékben a vaj világpiaci ára emelkedett idén áprilisban, amit a napraforgóolaj és margarin jelenlegi hiányával összefüggő keresletnövekedés okozott. A FAO húsárindexe rekordszintre emelkedett. A baromfihús árait befolyásolták az Ukrajnából származó export fennakadásai.

Több orosz fellépő van az idei Sziget fesztivál programtervében – közölte a rendezvény főszervezője. Kádár Tamás hozzátette: a Sziget nem hisz abban, hogy kulturális embargót kellene hirdetnie, de elítélik az orosz agressziót és kiállnak a béke mellett. Hangsúlyozta: két év kihagyás után rendezik meg ismét a fesztivált, amelyre nagyon sok újdonsággal készülnek a szervezők augusztus 10-15 között. Megszűnnek a bevezető mínusz első és nulladik napok, idén hat napos teljes fesztiválélményt nyújtanak majd a látogatónak.

Meghalt Berki Krisztián médiaszereplő, a FTC volt vezérigazgatója. 41 éves volt. Az egykori labdarúgót, a 2019-es önkormányzati választás egyik független főpolgármester-jelöltjét ferencvárosi lakásában találták holtan. A rendőrség közölte, hogy a helyszínen kábítószer gyanús anyagokat találtak, emiatt büntetőeljárás is indul. Berki Krisztián halálának körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálják.

Meghalt a Dózsa György úti baleset miatt elítélt M. Richárd. A férfinek hosszabb ideje szívproblémái voltak, büntetésének letöltése alatt kétszer is sztrókot kapott. M. Richárdot korábban a kecskeméti maffiaperként elhíresült ügyben 2006-ban nyolc év fegyházra ítélték, tavaly júliusban pedig három és fél év fogházat kapott a két halálos áldozatot és 5 sérültet követelő Dózsa György úti tragédia miatt. A férfit két hét múlva állították volna bíróság elé vesztegetési ügyében.