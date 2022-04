Magyar Önkormányzatok Szövetsége: szükség van az uniós forrásokra

A jelenlegi kiszolgáltatott helyzetben a magyar településeknek is nagy szüksége van minden forrásra – mondták a Magyar Önkormányzatok Szövetsége vezetői a szervezet budapesti elnökségi ülése után.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége is aggódik az EU-s források esetleges elvesztése miatt, ezért azon dolgozunk, hogy segítsük a kormány és az Európai Bizottság közötti vita mielőbbi rendezését. Karácsony Gergely főpolgármester, a szervezet társelnöke a szövetség budapesti elnökségi ülése után arról beszélt, hogy a jelenlegi kiszolgáltatott helyzetben a magyar településeknek is nagy szüksége van minden pénzre.

Mint mondta, jogosak az Európai Bizottság Magyarországgal kapcsolatos kritikái. Az az érdekünk – szögezte le –, hogy eljussanak Magyarországra ezek a források, és a magyar települések részesüljenek belőlük.

„Mindent megteszünk azért a magunk részéről, hogy a jogállamisággal kapcsolatos vitás pontok rendeződjenek”

– mondta a főpolgármester.

Gémesi György, a szövetség elnöke, a szervezet budapesti elnökségi ülése után azt mondta az elszabadult infláció az önkormányzatok 2022-es költségvetését is súlyosan érinti.

Gödöllő polgármestere felhívta arra a figyelmet, hogy

az önkormányzatokat mint nagyfogyasztókat nem segíti ebben a nehéz helyzetben az árstop.

Gémesi György kiemelte hogy levelet írnak a belügyminiszternek, a miniszterelnökséget vezető miniszternek és a miniszterelnöknek, hogy működjenek együtt a települések biztonságos működése érdekében.

Mint azt az Infostart is megírta, a főpolgármester korábban arról is beszámolt, hogy az Európai Bizottság kiemelten fogja támogatni Budapestet a 2030-as klímacél elérésének az érdekében, Budapest mellett két magyar város, Pécs és Miskolc támogatásáról is döntött az EU: a klímavédelmi célok elérése érdekében száz európai város kap forrásokat zöldfejlesztésekre. Karácsony Gergely hozzátette: a program lényege, hogy kísérleti és innovációs központokká tegyék ezeket a városokat, amelyek jó példáit és gyakorlatait valamennyi európai város átveheti, hogy legkésőbb 2050-ig minden város klímasemleges legyen az Unióban.

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala