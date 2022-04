Csütörtöki járványadatok: 1736 új fertőzött, 27 halálos áldozat

Az elmúlt 24 órában 1736 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak és elhunyt 27 többségében idős, krónikus beteg.

Az aktív fertőzöttek száma 51 631 főre csökkent. Kórházban 1437 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 36-an vannak lélegeztetőgépen.

Ezzel a járvány kezdete óta összesen:

1 899 633 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

46 189 főre emelkedett az elhunytak száma.

1 801 813 főt tartanak nyilván gyógyultként.

A beoltottak száma 6 406 412 fő, közülük 6 192 470 fő a második, 3 862 707 fő a harmadik, 286 455 fő már a negyedik oltását is felvette.

Az oltás továbbra is elérhető a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. A kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással. Péntekenként oltási akciónapot is tartanak, amikor reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is fel lehet keresni az oltópontokat.

Hatósági házi karanténban 2218-an vannak, a mintavételek száma 11 331 451.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás