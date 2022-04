A csúcsszezonban áll le egy hónapra a Libegő

Május 2-ától június 3-áig a Zugligeti Libegő karbantartási munkálatok miatt nem közlekedik – közölte a BKV a Facebook-oldalán.

2016-tól négy éven keresztül folyamatosan évente 200 ezer feletti jegyeladással üzemelt a Libegő, 2020-ban viszont a koronavírus-járvány alaposan betett a kihasználtságnak, tavalyelőtt szinte a felére csökkent az eladott jegyek száma 2019-hez képest – derül ki a BKV 24.hu-nak küldött jegyeladási adatsorából. A legerősebb hónap hagyományosan az augusztus, tavaly például ekkor 34 629-en ültek fel a Libegőre. Az elmúlt hat év legerősebb hónapja 2016 augusztusa volt, akkor 44 683-an vettek jegyet a Libegőre.

Most egy hónapra bezár, de ez még nem a régóta tervezett felújítás: a tervek elkészültek, a beruházás 3,6 milliárd forintba kerülne. A Libegő a tervek szerint a mostaninál több, óránként akár 1400 utast is szállíthat majd. A négyülésesre tervezett Libegőn lehet majd biciklit szállítani, és a kerekesszékkel közlekedők is utazhatnak vele.

Nyitókép: Máthé Zoltán