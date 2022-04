Újabb befogadó játszóteret avatott a Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. immáron tizennyolcadik, úgynevezett egyetemesen tervezett játszóterét adta át, ezúttal Győrben. Ezeknek a játszóterek az a különlegessége, hogy itt szinte minden játékkal tudnak játszatni a fogyatékosság bármely típusával rendelkező gyerekek az ép társaikkal – emlékeztetett Bánhegyi Zsófia. Vagyis a játszóparkok akadálymentesítettek, de nemcsak a területük, hanem maguk a játékok is.

A Szerencsejáték Zrt. programjának célja, hogy befogadóbb, elfogadóbb felnőttekké váljanak a gyerekek a közös játékon keresztül – tette hozzá a marketing és kommunikációs igazgató. Bánhegyi Zsófia arra is kitért, hogy a személetváltásra is nagyobb hangsúlyt kívánnak helyezni, ezért is csatlakozott a programhoz Drávucz Rita olimpikon, Európa- és világbajnok vízilabdázó, érintett szülő, aki jószolgálati nagykövetként fogja támogatni a személetformálást, hogy minél hatékonyabban el tudjanak jutni az érintett szülők és gyermekek közösségéhez.

A Szerencsejáték Zrt. minden évben az egyik sorsjegye bevételéből finanszírozza a játszóterek építését, vagyis elmondható, hogy a játékosokkal közösen valósítják meg a programot. A marketing és kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint idén is öt játszóteret szeretnének átadni az év végéig, aminek az előkészítése hamarosan kezdetét is veszi. A társaság egyébként minden játszótérre bruttó 50 millió forintot fordít.