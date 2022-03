Szijjártó Péter: öt ország katonái csatlakoznak a magyar harccsoporthoz

Mint arról az Infostart is beszámolt, a NATO rendkívüli csúcstalálkozóján a tagállamok eldöntötték, hogy megerősítik a szövetség keleti szárnyát, összesen 40 ezer katonát mozgósítva, szárazföldön, vízen és levegőben.

A külgazdasági és külügyminiszter a csúcstalálkozó után a Facebookon bejelentkezve elmondta: nagy siker Magyarország számára, hogy a NATO korábbi álláspontja, amely egybevág a magyar kormány érdekeivel, érvényben maradt. Eszerint a szövetség nem hadviselő fél és nem is akar azzá válni, továbbá mindent megtesz, hogy Ukrajna határain ne terjedjen túl a háború. Ez nagyon fontos, hangsúlyozta Szijjártó Péter, mert "a kormány legfontosabb kötelessége, hogy garantálja, hogy Magyarország kimaradjon ebből a háborúból".

Annak érdekében, hogy a NATO megerősítse a szövetség keleti, dél-keleti szárnyát, előretolt védelmi jelenlétet hozott létre, és összesen nyolc zászlóalj harccsoport jön létre - derült ki az elmondottakból. Ezek közül az egyik az, amelyet a Magyar Honvédség már korában létrehozott, és amely magyar vezetés alatt áll.

"Most megnyitottuk a lehetőséget arra, hogy ehhez a zászlóalj harccsoporthoz más NATO tagországok is csatlakozhassanak a katonáikkal. Eddig öt ország jelezte szándékát: az Egyesült Államok, Törökország, Horvátország, Montenegró és Olaszország. Előreláthatóan ők néhány száz főt fognak delegálni a magyar egységhez. A katonák a Dunántúlon fognak tartózkodni, ahol a magyar katonákkal együtt közös kiképzéseken, gyakorlatokon vesznek majd részt a NATO-együttműködés keretében" - jelentette be a tárcavezető.

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter