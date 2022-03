Így lesz a pénzből még több pénz: az szja-visszatérítés és a hógolyó-hatás (x)

A legtöbb szülő már kézhez kapta a családi adóvisszatérítés összegét. A hirtelen jött pénz azonban nagyon könnyen kifolyhat a kezünkből, ezért érdemes megállni egy pillanatra, mielőtt költekezésbe fognánk.

Ha ugyanis hosszabb távban gondolkodunk, komolyabb kezdőtőkét varázsolhatunk belőle gyermekünk életkezdéséhez.

Gyermekünk jövőjét alapozhatjuk meg az szja-visszatérítéssel

A kormány február 15-ig utalta vissza a 2021-es év során befizetett személyi jövedelemadót mindazok számára, akik családi pótlékra, illetve családi kedvezményre jogosultak. A visszatérítés felső határa 809.000 forint személyenként, így egy kétszülős család akár 1.618.000 forint extra bevételre is szert tehetett.

Olyan pluszpénz ez, amely valóban váratlanul jött és a megszokott kereteket kitágító lehetőség. Sok családnál először fordul elő, hogy egyszerre ennyi pénz érkezik a kasszába. Felmerül a kérdés, hogyan gondolkodjunk okosan, mire fordítsuk ezt az összeget? Szakértőink azt javasolják, hogy érdemes ezt az egyedülálló lehetőséget hatékonyan felhasználni és a csemeténk jövőjébe fektetni!

Ahol még kicsi a gyerek, netán még csak a pocakban növekszik, különösnek tűnhet már az egyetemen vagy az első lakáson gondolkodni. Tudjuk azonban, hogy az oktatás, a felsőfokú tanulmányok költségei igen magasak lesznek, nem beszélve arról, ha szeretnénk segíteni gyermekünket például az első lakás megszerzésében. Ezeket a milliós költségeket pedig “menet közben” igencsak rizikós vállalkozás előteremteni.

Ám ha idejekorán elkezdünk félretenni, a megfelelő pénzügyi termékek segítségével nagyobb erőfeszítések nélkül megteremthetjük a szükséges összeget. Nézzük, hogyan!

A hógolyó-hatás mindig működik!

Minél korábban kezdünk tehát gyermekünk jövőjére megtakarítani, annál hosszabb idő áll rendelkezésünkre a szükséges összeg előteremtésére – és annál kevesebb pénzt kell hónapról hónapra félretennünk. Céljaink elérésére pedig segítségül hívhatjuk a pénzügyi világ által nyújtott lehetőségeket.

Hosszú távon nekünk dolgozik például az úgynevezett hógolyó-hatás. Mit jelent ez? Minél tovább gurítunk egy hógolyót a friss hóban, az eredmény annál nagyobb labda lesz. Ugyanezt teszi a pénzzel a kamatos kamat is. Megtakarításunk évente kamatozik: ám minden egyes évben már az előző évi kamatokkal megnövelt összeg kamatozik tovább. Így jókorára duzzadhat megtakarításunk.

A hosszú távú befektetés mesterszintje

Hogy ez mekkora eredményekkel is járhat, arra Benjamin Franklin tanította meg a világot. Halála előtt úgy rendelkezett, hogy vagyonából 1000-1000 fontot kapjon szívének két legkedvesebb városa, Boston és Philadelphia. Megkötötte azonban a városok számára, hogy ezt az összeget igen hosszú időre, 200 évre be kell fektetniük.

A kamatos kamatnak köszönhetően mindkét város milliókra tett szert: Philadelphia 2 millió dollárral, Boston 4,5 millió dollárral gazdagodott. Az 1000 font hógolyóját milliókat érő hólabdává gurította a 200 évnyi kamatos kamat.

Mi is milliókkal toldhatjuk meg megtakarításunkat

Nekünk sem kell tehát forintra annyi összeget megtakarítanunk, amely fedezni tudja majd a gyermekünk jövőbeli kiadásait. Ha ugyanis korán fektetjük be pénzünket, akkor az évek alatt akár milliókkal növelhetjük a megtakarítást. Amennyiben tehát gyermekünk még egészen apró, az szja-visszatérítést a kamatos kamat segítségével komoly összeggé fialtathatjuk.

Ennél még nagyobb összeget tehetünk félre, ha ezt az egyszeri befektetett összeget időről időre megtoldjuk kisebb-nagyobb vagy akár rendszeres befizetésekkel. Az alapunk már megvan, nem kell tehát havonta nagyobb összegekben gondolkodnunk. A kisebb befizetéseket viszont rendszeresen is tudjunk vállalni anélkül, hogy megterhelné a családi kasszát.

Többféle pénzügyi termék is lehetőséget ad gyermekcélú megtakarításra

Jogos kérdés, hogy vajon hová fektessük be pénzünket. Milyen pénzügyi termék segítségével teremthetjük elő a gyermekünk jövőjét megalapozó összeget?

A gyermekcélú megtakarításoknak több fajtája is létezik: választhatunk többek között állami támogatással is gyarapodó számlát, de biztosítói számlán is fialtathatjuk a pénzünket. Olyan konstrukció is rendelkezésünkre áll, ahol kötvényekbe, részvényekbe fektethetjük a pénzüket, méghozzá úgy, hogy befektetéseink irányítását nem nekünk kell intézni: magasan képzett pénzügyi szakemberekre bízhatjuk.

Segítsünk gyermekünknek hosszú távon!

Bármelyiket is választjuk, mindenképp jobban járunk, mintha otthon vagy a bankszámlánkon gyűjtögetnénk – esetleg elköltenénk a jelen kiadásaira. A kamatos kamatnak köszönhetően egy hosszú távú befektetés jelentősen megnövelheti az általunk befizetett összeget.

Az szja-visszatérítés így remek megalapozója lehet gyermekünk jövőjének, a különböző gyermekcélú megtakarítások pedig számos módot biztosítanak a gyarapításához.

Ha tehát eddig azon gondolkodtunk, hogy hol is lenne a legjobb helyen a megkapott összeg, akkor érdemes szétnézni a gyermek megtakarítások színes, szerteágazó lehetőségeket nyújtó kínálatában.

(x)

Nyitókép: Freepik