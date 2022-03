Előkerült egy fénykép egy 2009-es Putyin–Gyurcsány-vacsoráról

Visszatérő belpolitikai téma lett, hogy melyik európai vezető mennyit és mikor találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború kitörése előtt. A Demokratikus Koalíció Orbán Viktor miniszterelnök orosz kapcsolatairól posztolt videója szerint a két politikus közötti „barátkozás” 2009-ben kezdődött, de a Magyar Nemzet kiderítette, hogy éppen ez után a találkozó után néhány nappal Putyin elnök Gyurcsány Ferencet, az akkor már lemondatott miniszterelnököt és feleségét, Dobrev Klárát is vendégül látta.

A hirado.hu felidézi, hogy Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy képet is posztolt arról, hogy Gyurcsány házaspár 2009 novemberében még családi vacsorán is részt vett Putyinnal és feleségével. Putyin–Gyurcsány-találkozóból 2006 és 2007 között három is volt, és Kocsis Máté értékelése szerint „ezek után kezdődött el a Mol kijátszása az oroszoknak”. A 2007-ben Gyurcsány Ferenc által meglátogatott szaranszki finnugor csúcstalálkozón Putyin elnök még egy csárdást is eltáncolt a Debreceni Hajdú Együttes egyik tagjával.

Gyurcsány Ferenc és Vlagyimir Putyin a szaranszki repülőtéren is folytatott kétoldalú megbeszélést. A magyar sajtót a kormányfő úgy tájékoztatta, hogy ez a találkozó lehetőséget adott a kétoldalú viszony villámleltárának elkészítésére, így természetesen a magyar–orosz gazdasági együttműködés és kereskedelem mérlegének megvonására, jövőjének felvázolására.

