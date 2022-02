Elutasította Magyarország és Lengyelország keresetét a jogállamisági ügyben az Európai Unió Bírósága - a nap hírei

Elutasította Magyarország és Lengyelország keresetét a jogállamisági ügyben az Európai Unió Bírósága. Így életbe léphet az a rendelet, amely jogállamisági előírások teljesüléséhez köti az uniós források kifizetését. A két ország márciusban indított pert a tavaly január 1-je óta hatályban lévő feltételrendszer ellen. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt közölte: a következő hetekben olyan iránymutatásokat fognak elfogadni, amelyek egyértelművé teszik a mechanizmus gyakorlati alkalmazását.

Az igazságügyi miniszter szerint politikai ítéletet hozott az Unió Bírósága a gyermekvédelmi törvény miatt. Varga Judit a Kormányinfón azt mondta: az ítélet egy újabb nyomásgyakorlás Magyarország ellen. Hozzátette: a gyermekvédelmi kérdésekben népszavazás fog dönteni Magyarországon. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: a kormány tiszteletben tartja az Európai Bíróság döntését a jogállami mechanizmusról, de a konkrét ügyekben lesznek még viták.

A töltőállomások nem korlátozhatják, hogy egy-egy autós mennyit tankol a kocsijába – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte: csak a kannába töltött mennyiségnél lehet felső határ. A holtankoljak.hu adatai szerint már csaknem 100 benzinkúton korlátozzák a kiadható üzemanyag mennyiségét az üzemanyagárstop okozta veszteségekre hivatkozva. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte azt is: a bezáró kutakat a MOL fogja üzemeltetni, az innovációs tárca hivatalosan is felkérte erre az olajtársaságot.

A családtámogatási rendszer bővítését tervezi a kormány - erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón azt mondta, hogy a rendelkezésre álló összeget is növelni tervezik. Hozzátette: jelenleg is készülnek arról anyagok, hogy milyen mértékben járul hozzá a mostani árszintek mellett a CSOK a családok segítéséhez. Az orosz-ukrán konfliktusra utalva azt is hangsúlyozta: Magyarország több tízezer emberről tud gondoskodni, ha Ukrajnából menekülthullám indulna el.

A védelmi és elrettentő képesség további erősítéséről egyeztek meg a NATO-tagállamok védelmi miniszterei. Erről az észak atlanti szövetség főtitkára beszélt a kétnapos miniszteri szintű tanácskozás első napja után. Jens Stoltenberg közölte: a NATO arra szólította fel Oroszországot, hogy nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően haladéktalanul vonja ki haderejét Ukrajnából. Megismételte: a Moszkvai közlések ellenére Oroszország nem vonta vissza, inkább növelte a határ közelében állomásozó csapatainak számát, amit műholdfelvételek bizonyítanak. A Kreml szóvivője úgy reagált: problémák léphettek fel a NATO rendszerében.

Kelet-Európában a balti köztársaságokat érintené leginkább az orosz-ukrán konfliktus elmérgesedése - állapította meg a Moody’s. A nemzetközi hitelminősító térségi szektorelemzése szerint az orosz energiahordozó-szállítások magas aránya miatt a sérülékenyebb gazdaságok között van Szlovákia, Csehország és Magyarország is. Azt is hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a cég alapeseti előrejelzési forgatókönyve nem számol nyílt háború kirobbanásával Oroszország és Ukrajna között.

Delegációk közlekedése miatt időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani csütörtökön a fővárosban, a korlátozások a Budapesti Közlekedési Központ járatait is érintik. A hatóságok több, elsősorban belvárosi forgalmas útvonalat és csomópontot időszakosan lezárhatnak, a közlekedést rövid időre megállíthatják. Emiatt csütörtökön napközben hosszabb menetidőre kell számítani a BKK járatain is. Csütörtökön Jair Bolsonaro brazil elnökkel tárgyal Orbán Viktor miniszterelnök. Fogadja őt Áder János köztársasági elnök is.

Németország megszünteti március 20-ig a legtöbb korlátozást. Erről a szövetségi kormány és a tartományi kormányok képviselői állapodtak meg. Olaf Scholz kancellár a 16 tartományi kormányfővel folytatott megbeszélése után ugyanakkor azt is hangsúlyozta: a járvány még nem ért véget, ősszel, télen ismét felerősödhet, ezért tovább kell folytatni a felnőttekre vonatkozó általános oltási kötelezettség törvényi előkészítését.