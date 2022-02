Varga Judit: a gyermekek védelme a probléma, nem a jogállamiság - percről percre

Gulyás Gergely: itt nem erről van szó. Konkrétan a bírósági döntést végre fogjuk hajtani, ahogy korábban is. Itt most nem abban a stádiumban vagyunk, mint lengyel barátaink, hogy nem hajtották végre a bírósági döntést.

2022.02.16. 12:57

Pedagógussztrájk - Lehet-e még béremelés?

Gulyás Gergely: most is folynak tárgyalások a szakszervezetekkel. Értjük a tanárok igényeit, egyet is értünk velük. Szeretnénk akár 30 százaléknál többet is adni. A polgári engedetlenség egy jogellenes cselekedet, a sztrájkról márpedig bíróság mondta ki, hogy jogellenes. Március második felére sztrájkot hirdetni úgy tűnik, hogy politikai akció a választások előtt.