Közel a megegyezés a Szputnyik vakcina magyarországi gyártásáról - a nap hírei

Közel a megegyezés az orosz Szputnyik koronavírus elleni vakcina magyarországi gyártásáról – erősítette meg reggeli rádióinterjújában a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta: ennek előfeltétele, hogy az év végén már működjön a debreceni oltóanyaggyár. Úgy vélte: nagy kereslet lesz a Szputnyik és a Szputnyik Light vakcinára. Kiemelte: a Pfizer által gyártott koronavírus-gyógyszerből is szeretne beszerezni az ország, és az is felmerült, hogy ezt is gyárthatnák Debrecenben.

Magyarországon is megjelent az omikron új, fertőzőbb alvariánsa - közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília a TV2 reggeli műsorában elmondta: a változat további alvariánsokra bomlik, ezek egyike a lopakodó omikronnak nevezett BA2 változat, amely kikerül egyes teszteket. Azt is hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem kell megijedni ettől, mert a jelenlegi ismeretek szerint ugyanolyan a klinikai viselkedése, mint az omikronnak.

Február első napjaiban érkezik az idei első emelt bér az egészségügyi dolgozóknak. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye szerint a béremelés 85 ezer szakdolgozót és több mint 18 ezer orvost érint. Azokat, akik állami, önkormányzati, egyházi fenntartású járóbeteg- vagy fekvőbeteg-ellátásban, illetve alapellátásban dolgoznak. Az ápolók bére 21, az orvosoké pedig átlagosan 28,5 százalékkal emelkedett.

A kormány célja, hogy jövőre Azerbajdzsántól is vásároljon földgázt Dél-Európán keresztül - jelentette ki bakui tárgyalása után a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta: az európai gázellátás diverzifikációjának első számú és gyakorlatilag egyetlen reális forrása Azerbajdzsán földgázmezőiben keresendő.

Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke feljelentést tett, a szervezet elnöksége pedig a PCR-tesztekkel történt visszaélések gyanúja miatt kezdeményezte a válogatottak koordinátoraként dolgozó Marosi Katalin menesztését. Fegyelmi eljárás indult több edzővel, illetve sportvezetővel és az illetékes orvossal szemben. A Semmelweis Egyetem még csütörtökön közölte, hogy felfüggesztette annak az orvosnak a munkavégzését, aki hamis PCR-teszteket állított ki a Magyar Tenisz Szövetség tagjainak. A történteket a Magyar Orvosi Kamara is elítélte.

Engedélyezte az MNB a Budapest Bank és az MKB Bank március 31-i egyesülését. Ez újabb lépés a Magyar Bankholding fúziós menetrendjében. Az egyesüléssel a Budapest Bank az MKB Bankba olvad, és az egyesült bank átmenetileg MKB Bank Nyrt. név alatt működik. A Takarék Csoport 2023 májusáig csatlakozik a fúzióhoz. A Takarék Csoport csatlakozásáig a Magyar Bankholding Csoport harmonizálja a belső működést. Az egyesülés nem jelent változást a bankcsoport tulajdonosi szerkezetében és a lakossági és vállalati ügyfeleket sem érinti.

Aláírták az élénk vitát kiváltó amerikai-szlovák védelmi egyezményt. A 10 évre szóló, majd automatikusan megújuló érvényű egyezmény lehetővé teszi, hogy az Egyesült Államok térítésmentesen használja és fejlessze az ország két legjelentősebb katonai repülőterét, amelyek azonban továbbra is szlovák tulajdonban maradnak. Lehetővé teszi azt is, hogy Szlovákia 100 millió dollár értékű támogatást kapjon védelmi infrastruktúrája korszerűsítésére. A megállapodás nem jelenti állandó amerikai katonai támaszpontok létesítését Szlovákiában.

Közösen sürgette a NATO terjeszkedésének leállítását az orosz és a kínai elnök. Hszi Csin-ping Pekingben fogadta Vlagyimir Putyint, aki megerősítette, hogy Moszkva ellenzi Tajvan függetlenségét. Az orosz elnök ismertetett egy új megállapodást, amely alapján nagyobb mennyiségben adnának el orosz földgázt Kínának. Oroszország jelenleg Kína harmadik legnagyobb gázellátója. Az orosz elnök 2020 óta az első vezető, aki személyesen találkozik a kínai elnökkel.

Jens Stoltenberg, a NATO jelenlegi főtitkára lesz a norvég jegybank elnöke. A pozíció március 1-jén üresedik meg a jelenlegi vezető nyugdíjba vonulása miatt, de Jens Stoltenberg kitölti főtitkári mandátumát a NATO-ban, és csak ősszel ül át a jegybankelnöki székbe. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az utódja az Észak-Atlanti Szövetség élén.

Megkezdődött a 24. téli olimpia Pekingben: a február 20-ig tartó játékokat hivatalosan Hszi Csin-ping kínai elnök nyitotta meg. A Nemzeti Stadionba harmincnegyedikként bevonuló magyar küldöttség nemzeti zászlaját két alpesi síelő, Kékesi Márton és Tóth Zita vitte, mögöttük öten vonultak. Pekingben 91 ország 2871 versenyzője - köztük 14 magyar - indul. Az ötkarikás eseményen 15 sportág 109 versenyszámában avatnak győztest.